La CEA et Compass Global organisent une formation virtuelle sur l'utilisation et le fonctionnement de la Plateforme de Mise en Relation des Entreprises d'Afrique de l'Ouest





NIAMEY, Niger, 26 September 2023 / PRN Africa / -- Le Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (BSR-AO /CEA), en collaboration avec son partenaire stratégique, Compass Global, organise le 28 Septembre 2023, virtuellement, une formation sur l'utilisation et le fonctionnement de la Plateforme de Mise en Relation des Entreprises d'Afrique de l'Ouest (PMREAO).

Cette formation virtuelle a pour objectifs de familiariser davantage les participants avec la Plateforme afin de l'utiliser de manière optimale. La formation sera axée sur les éléments suivants :

-Comment joindre/être membre de la plateforme

-Comment communiquer, échanger des informations relatives aux marchés sur la plateforme,

-Comment actualiser les informations sur les produits et les marchés ?

La PMREAO est un portail virtuel dont l'objectif principal est de faciliter les relations et échanges commerciaux, le partage de ressources, les références marketing et le covoiturage de ressources, entre les femmes et les jeunes entrepreneurs, d'une part, et de les mettre en contact avec des champions du monde des affaires, d'autre part.

Elle est accessible à tous les membres via une infrastructure partagée et des bases de données relationnelles qui permettent de garantir le partage de données multilingues.

La PMREAO permet de développer des plateformes d'approvisionnement stratégiques et des plateformes B2B, des plateformes de marché d'économie de partage, qui pourraient être appliquées aux chaînes d'approvisionnement régionales en vue de renforcer les réseaux, d'améliorer l'exactitude des données, la communication, l'efficacité et l'efficience de la chaîne d'approvisionnement.

Elle facilitera également l'accès à de nouveaux marchés, tout en approfondissant et en élargissant la portée des partenariats/mécénat entre les acteurs du secteur privé d'Afrique de l'Ouest, y compris les petites et moyennes entreprises de la région et au-delà.

À ce jour, 125 entrepreneurs et organisations d'Afrique de l'Ouest se sont inscrits sur la plateforme.

Sous l'égide du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA (BSR-AO/CEA), la PMREAO a été lancée lors du Forum des entreprises de l'Afrique de l'Ouest (WABF) organisé en septembre 2021 à Lagos, au Nigéria, avec le partenariat stratégique de Compass Global sur le thème « Autonomisation des femmes et des jeunes pour stimuler le programme de transformation de l'Afrique ».

L'objectif principal du Forum était d'appuyer la participation effective des jeunes et femmes entrepreneurs dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) aux fins d'en saisir les opportunités voire les retombées.

Cette formation en ligne réunira environ 150 acteurs régionaux, femmes et jeunes entrepreneurs, y compris des représentants du secteur privé organisé de toute l'Afrique de l'Ouest.

L'événement, qui sera présidé par la Directrice du BSR-AO/CEA, Mme Ngone Diop, verra également la participation du Directeur Exécutif de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie d'Afrique de l'Ouest (FEWACCI)/ Ambassadeur IATF, M. Aminou Akadiri, de la PDG de Compass Global, Mme Tokunbo Chiedu, et d'un grand nombre de partenaires de mise en oeuvre de la PMREAO de toute la région.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

26 septembre 2023 à 11:42

