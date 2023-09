Saputo inc. à la conférence de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est





MONTRÉAL, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) ? Saputo a annoncé aujourd'hui que M. Lino A. Saputo, président du conseil d'administration, président et chef de la direction, fera une présentation à la conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est, qui se tiendra à Montréal, au Québec, le jeudi 28 septembre 2023, à 15 h 25 (heure de l'Est). La présentation sera diffusée sur le Web et sera accessible à partir du site de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

À propos de Saputo

Saputo, l'un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.





Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, relations avec les investisseurs

1-514-328-3117



Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

[email protected]

26 septembre 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :