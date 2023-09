Nippon Sanso Holdings Corporation : Publication du « Rapport intégré 2023 »





Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD) a publié le « Rapport Intégré 2023 » sur notre site web le 26 septembre. Notre Rapport Intégré est publié chaque année pour fournir un rapport annuel sur les informations financières du groupe, y compris les stratégies de gestion et la vue d'ensemble des activités, ainsi que sur les informations non financières, y compris les activités de développement durable, à toutes les parties prenantes, y compris les membres de notre groupe et les investisseurs.

Dans le « Rapport Intégré 2023 », nous nous sommes concentrés sur notre plan de gestion à moyen terme « Vision NS 2026 | Rendre l'Avenir Possible » (« Vision NS 2026 ») annoncé en mai 2022 dans le but d'expliquer l'histoire de la création de valeur d'une manière facile à comprendre, à l'aide d'exemples spécifiques.

Le « Rapport Intégré 2023 » est publié au format PDF, et nous avons ajouté un lien vers certaines pages de notre site web contenant des informations connexes afin d'en améliorer l'accessibilité.

Veuillez consulter la page « Rapport Intégré » sur notre site web.

Principales caractéristiques du Rapport Intégré 2023

1) Création de valeur

À travers les messages du PDG, le document présente la stratégie du groupe NSHD basée sur les progrès de la Vision NS 2026 et la compréhension de notre environnement d'affaires.

Une rubrique spéciale présente nos efforts spécifiques en matière « d'excellence opérationnelle », « d'électronique totale » et de « de neutralité carbone », présentés à partir de nos domaines d'intervention définis dans Vision NS 2026.

Notre histoire de la création de valeur indique le concept de base, la valeur que nous fournissons et les voix de nos employés, la source de la création de valeur, ainsi qu'un message du chef des ressources humaines du groupe.

2) Création de valeur dans chaque segment

Pour chaque segment, le document clarifie la position dans la dernière année de Vision NS 2026, analyse la position et les forces sur le marché, les perceptions de l'environnement commercial et les éléments importants en matière de durabilité, en expliquant en même temps l'orientation de la stratégie de création de valeur.

3) Gouvernance d'entreprise

Le document partage une discussion entre Katsumi Nagasawa, administrateur externe et président du comité consultatif sur les nominations et les rémunérations, et Yutaka Okuda, cadre supérieur au service juridique du groupe, ainsi que les défis qu'ils devraient connaître en fonction de l'environnement entourant NSHD. En outre, il présente une matrice de compétences qui énumère l'expérience et le domaine d'expertise de chaque membre du conseil d'administration et du conseil d'audit et de surveillance.

Contenu

Introduction

Dossier spécial

Histoire de la création de valeur

Faits marquants de la performance

Développement durable

Création de valeur dans chaque activité

Gouvernance

Informations sur le groupe

Annexe

Nippon Sanso Holdings Group est le quatrième fournisseur mondial de gaz industriels, électroniques et médicaux. Il opère dans quatre régions géographiques - le Japon, les États-Unis, l'Europe et l'Asie & l'Océanie - et couvre plus de 30 pays et régions. En outre, l'entreprise Thermos fournit des produits de la marque THERMOS dans plus de 120 pays dans le monde. Depuis sa création en 1910 sous le nom de Nippon Sanso Ltd., le groupe s'attache à créer de la valeur sociale grâce à des solutions innovantes dans le domaine des gaz, qui augmentent la productivité industrielle, améliorent le bien-être des personnes et contribuent à un avenir plus durable. Avec plus de 19 000 employés, nous sommes ensemble « les professionnels du gaz » et nous avons tous le même objectif : « Améliorer la vie grâce à la technologie du gaz »

