Sextorsion : C'est une fraude de plus en plus populaire. Vous pouvez contribuer à y mettre fin!





OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette journée annuelle de sensibilisation à Cyberaide.ca, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) incite la population à s'informer sur la sextorsion, à comprendre comment s'en protéger et en protéger nos proches, et à savoir comment signaler ce crime.

La sextorsion est une forme de chantage où une personne en ligne menace d'envoyer à d'autres personnes des photos ou des vidéos de vous de nature sexuelle si vous ne lui versez pas de l'argent.

Malheureusement, ce type de crime est de plus en plus populaire. Il s'agit d'une crise de sécurité publique au Canada, notamment pour les jeunes. Tous, même les enfants, peuvent être victimes de ce crime, qu'ils soient devant leur téléphone, leur console de jeux ou leurs ordinateurs. Ils peuvent être interpellés à la maison, en classe ou dans d'autres lieux publics. Une telle menace est une excellente raison de prendre des mesures pour assurer la sécurité en ligne, comme régler adéquatement les paramètres de confidentialité et de sécurité de nos comptes de médias sociaux et ne pas suivre les comptes de personnes qu'on ne connait pas, ou autoriser de telles personnes à suivre nos comptes.

Personne n'est à l'abri de la sextorsion, mais de récentes études laissent entendre que les jeunes garçons représentent la majorité des cas recensés dans la dernière année. Selon Cyberaide.ca, la centrale canadienne pour les signalements en la matière, 91 % des incidents de sextorsion portés à son attention concernaient des garçons. Il ne faut toutefois pas oublier que, malgré cette statistique, n'importe qui peut être victime de sextorsion. Souvenez-vous également que vous n'êtes pas seul - si cela vous arrive, il existe des ressources d'aide et vous pouvez vous en sortir malgré les photos.

Quoi faire si vous êtes victimes de sextorsion :

Cessez toute communication avec la personne.

Parlez à un adulte en qui vous avez confiance, et signalez ce qui s'est passé à cyberaide.ca ou à votre service de police local. Vous n'aurez pas d'ennuis avec la police et vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. En signalant les faits, vous contribuez à protéger d'autres jeunes.

Ne cédez pas aux menaces, n'envoyez pas d'argent ou d'autres photos. Selon une analyse menée par le Centre canadien de protection de l'enfance à partir de 6?500 récits d'expériences vécues publiés sur un forum populaire d'aide aux victimes, le fait de se plier aux exigences d'un extorqueur l'amène souvent à formuler d'autres demandes par la suite.

Désactivez votre compte sur les médias sociaux, mais ne le supprimez pas et conservez les photos.

Enregistrez une copie de toute photo que vous avez envoyée et faites des saisies d'écran des messages et du profil de la personne, y compris son nom d'utilisateur.

Suivez votre instinct et usez de prudence lorsque vous communiquez en ligne.

Sachez que vous pouvez vous en sortir. Malgré ce que peut vous faire croire l'extorqueur, vous n'êtes pas seul(e) et votre vie n'est pas foutue. Ces extorqueurs sont malins, mais les services de police collaborent pour contrer leurs agissements.



Bien que la sextorsion se déroule en ligne, elle peut avoir de graves répercussions dans la vie réelle. Sous la menace et l'agressivité de l'extorqueur, les victimes peuvent se sentir seules, honteuses, apeurées et parfois désespérées au point de se faire du mal. D'innombrables enfants et adultes au Canada et ailleurs dans le monde ont été menacés par des extorqueurs. Il existe des ressources pour vous aider. Vous n'êtes pas seul(e).

Si vous avez besoin d'aide, des ressources sont à votre disposition :

Cyberaide.ca fournit de l'information sur comment naviguer en ligne en toute sécurité et comment faire un signalement. Vous pouvez fournir vos coordonnées ou remplir le formulaire de façon anonyme.

fournit de l'information sur comment naviguer en ligne en toute sécurité et comment faire un signalement. Vous pouvez fournir vos coordonnées ou remplir le formulaire de façon anonyme. Cyberaide.ca gère également le projet Arachnid, qui aide les victimes à supprimer leurs photos du Web.

Tefaispassextorquer renseigne sur la façon de se prémunir contre la sextorsion et d'obtenir de l'aide.

AidezMoiSVP.ca fournit de l'information sur le soutien émotionnel, les démarches pour faire un signalement et l'aide à fournir à un ami, ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes.

Sécurité publique Canada offre des ressources d'information aux jeunes, aux parents et aux tuteurs sur les dangers en ligne, y compris la sextorsion.

offre des ressources d'information aux jeunes, aux parents et aux tuteurs sur les dangers en ligne, y compris la sextorsion. Jeunesse, J'écoute peut fournir un soutien urgent sur le plan émotionnel et de l'information sur les mesures à prendre.

peut fournir un soutien urgent sur le plan émotionnel et de l'information sur les mesures à prendre. Le Centre antifraude du Canada met à la disposition du public des ressources sur la sextorsion.

met à la disposition du public des ressources sur la sextorsion. Le Répertoire des services aux victimes du ministère de la Justice permet de connaître les ressources offertes aux victimes d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne dans votre collectivité.

Faits en bref

Cyberaide.ca a observé une hausse de 85 % des signalements de sextorsion entre décembre 2022 et août 2023.

août 2023. Cyberaide.ca a reçu 2?300 signalements de sextorsion entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, et reçoit actuellement en moyenne 40 signalements par semaine.

Citations

Ce type de crime a des répercussions à long terme sur les victimes. Les policiers au Canada et partout dans le monde travaillent ensemble pour lutter contre la sextorsion et protéger les jeunes en informant la population de ce qui se passe et de ce qu'elle peut faire pour éliminer ce crime. Un des moyens les plus efficaces à la disposition des victimes est le signalement. La victime n'est pas responsable de ce qui lui arrive et elle n'a pas à avoir honte. Vous devez savoir que les policiers sont là pour vous aider et que vous pouvez vous en sortir.

Mike Duheme

Commissaire, Gendarmerie royale du Canada

La GRC continue de collaborer avec ses partenaires de l'application de la loi au pays et à l'étranger pour protéger les jeunes en ligne. La sextorsion et les autres formes d'exploitation sexuelle des enfants en ligne peuvent avoir d'importantes répercussions, et nous voulons que les jeunes sachent que la police est là pour eux. Les services de police de partout dans le monde s'unissent pour lutter contre ces crimes. Nous incitons les gens à signaler de tels incidents s'ils en sont victimes. Sachez que vous n'êtes pas seul.

Gord Sage

Surintendant principal, Services d'enquêtes spécialisées et de nature délicate, Gendarmerie royale du Canada

Il s'agit d'une crise de sécurité publique; des gens terrorisent les jeunes en ligne et dans certains cas, ces tactiques de prédateur incessantes en mènent certains au suicide. Les extorqueurs ont un accès direct aux enfants au moyen des plateformes qu'utilisent les jeunes au quotidien - des plateformes qui devraient être réglementées par l'État si nous voulons que nos enfants soient en sécurité. Jusqu'à ce que ce soit le cas, il est essentiel que les parents parlent de sextorsion avec leurs adolescents et qu'ils insistent sur le fait que ces derniers peuvent toujours se tourner vers eux s'ils ont besoin d'aide.

Lianna McDonald

Directrice exécutive, Centre canadien pour la protection des enfants

Liens rapides

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

26 septembre 2023 à 11:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :