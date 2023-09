Aqara commercialise un module à double relais pour l'automatisation des appareils électriques





Aqara, fournisseur de produits pour la maison intelligente, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son module de relais double T2, un nouvel ajout au portefeuille de relais de la société. Grâce à son design compact qui s'adapte à divers boîtiers muraux, ce relais à deux canaux est une solution polyvalente et rétrofit pour contrôler et automatiser une large gamme d'appareils électriques tels que les lumières, les couvre-fenêtres motorisés, les chaudières, les portes de garage, les chauffages électriques, et bien plus encore. Le module à double relais fait désormais partie des produits disponibles sur les boutiques de la marque Aqara en Amérique du Nord (États-Unis, ,Canada) ) et en Europe (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni), ainsi que chez certains revendeurs Aqara dans le monde entier1.

Propulsé par AC ou DC2, ce relais à deux canaux prend en charge les modes de contact humide et sec, et sa polyvalence permet aux consommateurs d'intégrer les appareils électriques existants, non intelligents, dans leurs configurations de maison intelligente. Il supporte non seulement les scénarios de contact humide comme les prises murales et les interrupteurs (par exemple les interrupteurs pour les lumières, les ventilateurs et les volets roulants), mais, grâce au mode Interlock, il contrôle en toute sécurité les moteurs bidirectionnels comme les moteurs de volets roulants tubulaires. Le relais T2 possède également un mode contact sec avec commutation par impulsion et marche/arrêt, qui peut être utilisé pour contrôler des appareils électriques tels que des portes de garage, des chaudières et bien plus encore.

Conçu sur la base de Zigbee 3.0, le module relais T2 prend non seulement en charge Matter-over-bridge, mais il est également compatible avec les principales plateformes telles qu'Apple Home, Amazon Alexa et Google Home3. Il permet aux consommateurs de contrôler leurs appareils électriques à distance ou par le biais d'horaires, d'assistants vocaux, de scènes personnalisées et d'automatismes. En outre, le protocole Zigbee réduit la consommation d'énergie au repos du relais et améliore sa réactivité. Le relais sert également de répéteur au réseau Zigbee, renforçant ainsi la fiabilité du réseau.

Le relais T2 intègre une fonction de mesure de la puissance pour aider les consommateurs à surveiller et à gérer la consommation d'énergie à la maison. Il permet également aux consommateurs de déclencher des automatismes Aqara Home en fonction de l'état de l'alimentation, par exemple l'état allumé ou éteint des lumières4. De nouvelles possibilités s'ouvrent ainsi en matière de domotique. Qui plus est, le relais est équipé de fonctions de sécurité telles que la protection contre la surchauffe, la protection contre la surcharge et une limite de puissance configurable, ce qui permet aux consommateurs d'avoir l'esprit tranquille.

La disponibilité des produits peut varier d'un canal de distribution à l'autre et peut être mise à jour régulièrement. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel auprès des détaillants régionaux. Le module double relais T2 est compatible avec 24 V DC et plus. La compatibilité Matter du module à double relais T2 nécessite un concentrateur Aqara compatible avec Matter (par exemple, Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 et Camera Hub G3) et pourrait être en version bêta au moment de son lancement. La fonction de surveillance de l'énergie et l'automatisation de l'alimentation ne sont possibles que lorsque le relais est alimenté en courant alternatif. Ces deux fonctionnalités sont exclusives à Aqara Home, et ne sont pas exposées à des plateformes tierces.

