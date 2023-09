Une collaboration artistique hors du commun pour le projet Haleco à Montréal





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge, Cogir Immobilier et Pomerleau dévoilent avec enthousiasme une collaboration artistique inédite avec l'artiste de renom Marc Séguin pour le projet de développement immobilier Haleco à Montréal. Ce geste artistique vise à créer une oeuvre d'art urbaine remarquable qui embellira la ville et symbolisera l'engagement en faveur du développement durable.

Depuis plusieurs mois, une étroite collaboration a été initiée avec Marc Séguin afin de définir une approche picturale pour les façades du projet Haleco. Grâce à son emplacement stratégique sur l'axe Robert-Bourassa, l'oeuvre aura une visibilité unique depuis les voies cyclables du canal Lachine et le Fleuve Saint-Laurent. Les automobilistes qui empruntent l'axe Robert-Bourassa et l'autoroute Bonaventure pourront également l'admirer aisément.

« Notre ambition était de créer un espace de rassemblement exceptionnel pour la ville de Montréal, tout en minimisant notre impact sur l'environnement. Marc Séguin s'est révélé être le choix parfait lorsque nous avons décidé d'incorporer un artiste à notre projet. Son travail s'harmonise parfaitement avec nos valeurs et les messages que nous souhaitons transmettre à la communauté montréalaise. Il s'est pleinement investi dans notre projet et a travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Son apport extraordinaire a donné vie à notre vision, et nous espérons que ce legs artistique sera chaleureusement accueilli par les habitants de Montréal », affirme Maxime Frappier, architecte concepteur et représentant de l'équipe d'architectes formée d'ACDF et de L'OEUF ARCHITEC.

L'artiste Marc Séguin partage également son point de vue sur cette collaboration unique : « Mon inspiration est guidée par la volonté de redéfinir la construction en harmonie avec le développement durable et la préservation des ressources. Pour symboliser une communauté enracinée dans toutes les civilisations depuis l'Antiquité, j'ai fait le choix d'intégrer une représentation symbolique d'une louve. Le cercle rond, quant à lui, met en valeur l'économie circulaire, une valeur fondamentale du projet Haleco, tout en créant un point de rassemblement central. Cette création servira de porte d'entrée et de sortie remarquable à Montréal, apportant un effet spectaculaire qui se démarque de l'ordinaire. Il est essentiel de marquer notre territoire tout en embellissant ces paysages urbains peuplés d'êtres humains, méritant d'être sublimés. J'espère que mon art pourra laisser une empreinte à la fois sur le quartier et sur les convictions du projet, en donnant un sens profond et une vision d'avenir à ce territoire. »

Tous les partenaires impliqués dans ce projet voient en cette proposition une opportunité de créer un projet emblématique pour la ville de Montréal.

« En créant des espaces inspirants où l'art est mis de l'avant, nous enrichissons l'expérience de nos propriétés, les usages qu'ils permettent, et la qualité de vie des occupants et visiteurs. Haleco symbolise notre engagement pour l'innovation, par l'aménagement d'un environnement urbain harmonieux et consciencieux. Cette initiative s'insère dans notre stratégie visant à créer des milieux de vie durables. Notre vision se résume ainsi: Embellir la ville pour embellir la vie. », ajoute Annie Houle, Cheffe, Canada chez Ivanhoé Cambridge.

« Le projet Haleco représente une véritable redéfinition de la vie urbaine grâce à son impressionnante mixité. Un milieu de vie innovant, unique et durable est en train de naître au coeur de Montréal. L'ajout d'une collaboration artistique phare au projet s'inscrit dans cette volonté partagée de revaloriser ce lieu qui deviendra emblématique pour la ville, ce qui nous rend fiers », déclare Stéphane Côté, Président - Division des projets majeurs chez Cogir Immobilier. « Notre objectif est de créer des espaces rassembleurs et accessibles à tous, des espaces verts à la halle commerciale, afin de susciter un sens profond de communauté. »

« Haleco est une démonstration concrète d'une nouvelle approche de construction. Nos bâtiments peuvent être à la fois durables et devenir des lieux rassembleurs pour les citoyens. En collaborant avec un artiste québécois pour ce projet, nous renforçons notre attachement à notre communauté et notre patrimoine culturel. En tant que constructeur, nous sommes emballés de pouvoir concrétiser la vision artistique de Marc Séguin afin que son oeuvre devienne un symbole fort et porteur dans notre paysage urbain afin de marquer l'action collective nécessaire dans le contexte de crise climatique. » déclare Pierre-Luc Dumas, Vice-président principal, Développement Infrastructure et Préconstruction - Bâtiment chez Pomerleau.

« Je suis extrêmement fière de voir cette collaboration artistique exceptionnelle prendre forme dans notre belle ville de Montréal. Le projet Haleco représente une véritable innovation en matière de développement durable et d'intégration de l'art à l'architecture. Je suis reconnaissante envers Cogir Immobilier, Ivanhoé Cambridge, Pomerleau et Marc Séguin pour leur vision audacieuse et leur engagement envers une meilleure qualité de vie pour les Montréalaises et les Montréalais. Ce projet est une démonstration parfaite de la façon dont la créativité et l'engagement envers l'environnement peuvent transformer notre paysage urbain. Je suis impatiente de voir cette nouvelle destination urbaine unique en son genre prendre vie et de constater les retombées positives qu'elle apportera à notre communauté. » - Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal.

La livraison du projet Haleco est prévue pour 2024. Ivanhoé Cambridge, Cogir Immobilier et Pomerleau sont emballés à l'idée de concrétiser cette collaboration artistique et d'offrir à la communauté une destination urbaine unique en son genre. Le projet Haleco vise à obtenir la certification LEED® Platine et repousse les limites de la conception durable.

À propos de Haleco

Haleco est un projet immobilier innovant à uses-mixtes qui promet un mode de vie urbain en harmonie avec son environnement, où rencontres riment avec épanouissement, et dans lequel on redéfinie l'immobilier durable. Haleco permettra à ses résidents, travailleurs, et visiteurs de s'inspirer et d'appliquer dans leurs quotidiens des principes de communauté, d'inclusivité, d'économie circulaire, et de durabilité, au sein de l'effervescence de la communauté montréalaise.

Gagnant du concours international Reinventing Cities de l'organisation C40, Haleco est conçu par ACDF Architecture et L'OEUF Architectes pour revaloriser un espace convoité à l'intersection du Vieux-Port et de Griffintown. Le projet est développé par Ivanhoé Cambridge, Cogir Immobilier et Pomerleau.

Pour en apprendre davantage sur le projet, rendez-vous sur www.haleco.ca

