Le gouvernement du Canada renforce l'accès des personnes vivant avec l'endométriose aux services de santé sexuelle et reproductive

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - L'endométriose est une maladie chronique grave associée à des douleurs intenses, en particulier lors des règles, et elle peut réduire la capacité d'une personne de tomber enceinte. Les personnes qui ont des symptômes d'endométriose peuvent subir d'importants retards diagnostiques et d'accès aux soins, en raison d'un manque de sensibilisation à l'endométriose et du fait que les symptômes de l'endométriose ressemblent souvent à ceux d'autres problèmes de santé. Toutes les personnes au Canada, sans égard à leurs conditions médicales, devraient avoir accès à des services de santé reproductive et sexuelle sécuritaires et efficaces.

C'est pour cette raison que Julie Dabrusin, députée de Toronto-Danforth et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, annonce aujourd'hui le versement au réseau Endometriosis Network Canada et à la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, d'un financement de plus de 1,6 million de dollars pour améliorer la sensibilisation à l'endométriose, accroître l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive essentiels et réduire les obstacles d'accès aux soins par la mise en place de ressources destinées aux personnes vivant avec l'endométriose et aux professionnels de la santé.

Le financement de ces projets provient du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR) de Santé Canada. Le FSSR a été créé dans le budget de 2021 au moyen d'un premier investissement de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des personnes au Canada qui font face aux plus grands obstacles en la matière. Le gouvernement a engagé une somme additionnelle de 36 millions de dollars pour le FSSR dans le budget de 2023. Notre gouvernement poursuivra le travail pour s'assurer que les services de santé sont accessibles, équitables, et abordables pour toute la population canadienne.

Citations

«?L'endométriose est un grave problème de santé qui n'a pas que des répercussions physiques, elle a aussi des effets sur la santé mentale, et des répercussions économiques sur les personnes touchées. C'est pourquoi nous devons continuer d'éliminer les obstacles pour les gens qui souhaitent avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive. Notre gouvernement est fier de soutenir des organismes tels que le réseau Endometriosis Network Canada et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, qui font un travail tellement important pour éliminer les obstacles et améliorer l'accès à ces services dans l'ensemble du Canada, au moment et à l'endroit où ils sont requis.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« L'endométriose est une maladie qui se caractérise par l'implantation anormale de tissus comme l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, provoquant des lésions, des kystes et d'autres excroissances généralement dans la cavité pelvienne. Ces excroissances peuvent provoquer des douleurs intenses et affecter la fertilité. Le nouveau Fonds pour la santé sexuelle et reproductive aidera à faire connaître cette maladie grâce à la sensibilisation, à l'élaboration de ressources pour les personnes atteintes et au soutien des professionnels de la santé. »

Julie Dabrusin

Députée de Toronto-Danforth et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'endométriose est une maladie extrêmement difficile et dévastatrice pour de nombreuses personnes au Canada, et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est heureuse de pouvoir jouer un rôle de premier plan pour s'assurer que ces personnes bénéficient du meilleur traitement et des meilleurs résultats possibles. Grâce au soutien du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, la SOGC sera en mesure d'élaborer, en collaboration avec ses fournisseurs de soins de santé, des orientations cliniques fondées sur des données probantes et des ressources destinées au public, afin d'accroître la capacité du Canada à diagnostiquer et à traiter l'endométriose. »

Dre Diane Francoeur

Directrice générale

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

« À Endometriosis Network Canada, nous croyons fermement que chaque personne atteinte d'endométriose au Canada mérite de recevoir un diagnostic et des soins en temps opportun. Trop de personnes attendent des années avant d'être diagnostiquées, et ce délai affecte négativement tous les aspects de leur vie, que ce soit leur bien-être physique, émotionnel, social ou financier. Nous sommes honorés de recevoir un financement du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive afin d'aborder cet enjeu crucial par le biais d'une campagne pancanadienne de sensibilisation du public, de matériel d'enrichissement pédagogique et de ressources fondées sur des données probantes à l'intention des personnes atteintes d'endométriose. »

Katie Luciani (Elle)

Directrice générale

The Endometriosis Network Canada

Faits en bref

L'endométriose est un problème de santé chronique qui entraîne la croissance à l'extérieur de l'utérus de tissus similaires à l'endomètre (muqueuse interne de l'utérus). L'endométriose touche environ une fille ou femme en âge de procréer sur dix, de même qu'un nombre incalculé de personnes transgenres, non binaires et de diverses identités de genre ayant un utérus. En plus de ses effets sur l'appareil reproducteur, l'endométriose peut toucher d'autres organes dans l'ensemble de l'organisme. Elle est associée à des douleurs intenses, en particulier lors des règles. Des douleurs peuvent aussi se manifester lorsque la personne touchée a des relations sexuelles, va à la selle ou urine. Les autres symptômes de l'endométriose incluent des douleurs pelviennes chroniques, des saignements abondants lors des règles ou entre les menstruations, infertilité, ballonnements, nausées et fatigue. La douleur chronique associée à l'endométriose peut nuire à la qualité de vie des gens, ce qui peut entraîner des effets négatifs sur la santé mentale.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à verser 45 millions de dollars sur trois ans à partir de 2021-2022 pour améliorer l'accès à de l'information, àdu soutien et à des services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes qui font face aux plus grands obstacles en matière d'accès.

Dans le budget de 2023, un montant supplémentaire de 36 millions de dollars sur trois ans a été octroyé à Santé Canada , à compter de 2024-25, pour renouveler le FSSR.

, à compter de 2024-25, pour renouveler le FSSR. À ce jour, vingt-trois projets ont été financés. Quatre d'entre eux portent sur l'accès à l'avortement, sept portent sur les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des communautés 2ELGBTQI+ et quatre autres se concentrent sur les communautés autochtones, y compris les jeunes Autochtones et les personnes aux deux esprits. Deux projets se concentrent sur les personnes racisées ou les nouveaux arrivants, deux autres s'adressent aux jeunes d'un éventail de populations et quatre abordent d'autres priorités. De plus, des sommes ont été attribuées au gouvernement du Québec pour financer des organismes communautaires situés dans cette province.

Le FSSR de Santé Canada a été créé pour soutenir un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes à l'intention des personnes qui, au Canada , ont un risque accru de mauvais résultats en matière de SSR, incluant les personnes 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

