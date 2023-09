La solution Milesight Green Building : pionnière dans les capacités d'analyse de l'IdO





XIAMEN, China, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Milesight Smart Building Solution est une collection réussie de produits de l'IdO qui fait appel à des technologies novatrices et à des systèmes de pointe. Grâce à l'intégration de divers capteurs et de diverses technologies de communication comme la LoRaWANMD, la 5G et l'AIoT, ce bâtiment écologique est bien conçu pour optimiser ses tâches automatiques d'exploitation, améliorer le confort et la sécurité des occupants, réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité globale sous tous les angles.

L'efficacité énergétique augmente grâce aux capteurs Milesight IdO

WT201 Smart Thermostat Sensor crée une ambiance intérieure stable et confortable dans un bâtiment basé sur l'IdO de Mileisght grâce à ses capacités d'analyse du calendrier programmable, au capteur intégré de température et d'humidité, à un affichage intuitif, au fonctionnement convivial et à l'affichage de la température Fahrenheit. Les utilisateurs peuvent profiter de l'approche globale dans chaque partie du bâtiment qui s'adapte aux besoins et aux préférences changeants des occupants.

Rendre l'automatisation durable

En tirant parti de la puissance du détecteur d'occupation du lieu de travail VS121 de Milesight, les mouvements et l'occupation/inoccupation peuvent être détectés en temps réel et les lumières seront allumés ou éteintes automatiquement selon l'occupation. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent activer/désactiver à distance l'éclairage fondé sur l'heure avec le contrôleur d'éclairage intelligent WS558 . En ce qui concerne l'économie d'énergie et la protection des actifs, la prise portable intelligente WS523 et la prise murale intelligente WS51X de Milesight offrent une protection contre les surcharges, une programmation à distance et une commande d'alimentation.

Amélioration de la santé et de la qualité de l'air intérieur grâce à une solution intelligente de QAI

Les capteurs de QAI des séries AM300 et AM100 de Milesight fournissent une évaluation complète de la QAI par des analyses et des technologies professionnelles, ce qui peut aider à déterminer les stratégies les plus efficaces pour maintenir une qualité de l'air intérieur saine. L'appareil est doté de divers capteurs, notamment de CO2, de PM2,5, de PM10, d'humidité, d'O3, de CH2O, le de COVT, etc. en étant compatible avec le nuage IdO et notre système de CVCA pertinent.

Étendre la portée de la surveillance de la sécurité et de la présence

Le capteur de détection de fuites à membrane EM300-MLD de Milesight est capable de prévenir les dommages matériels grâce à la surveillance et à la détection en temps réel des fuites d'eau. De plus, le capteur optique et IRP WS202 sert à mesurer la luminosité et permet d'interagir avec d'autres appareils. Le détecteur de mouvement et le capteur TH du WS203 assurent un niveau de confort attendu dans l'environnement intérieur en se combinant au système de CVCA si des mouvements sont détectés.

26 septembre 2023 à 11:05

