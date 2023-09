Septembre est le Mois national de la préparation : accordez la priorité à la sécurité des familles et des communautés avec ReadyWise





LONDRES, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Septembre est le Mois national de la préparation, un rappel essentiel pour protéger les familles et les communautés contre les défis imprévisibles des catastrophes et des situations d'urgence. Les catastrophes naturelles survenues récemment dans le monde entier, telles que le tremblement de terre dévastateur au Maroc et les inondations meurtrières en Libye, montrent l'importance d'être prêt à faire face à l'inattendu. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, la préparation ne se limite pas aux seules catastrophes naturelles ; elle s'étend à divers événements critiques, notamment les bouleversements économiques, les cybermenaces, les conflits et même le spectre de la guerre nucléaire qui plane sur notre paysage géopolitique actuel. ReadyWise UK se consacre à la préparation des ménages du Royaume-Uni et de l'Union européenne en proposant des produits alimentaires d'urgence afin que les familles aient accès à des denrées non périssables en cas de crise.

ReadyWise propose une gamme complète de produits alimentaires d'urgence que vous pouvez découvrir sur son site Web , qui couvre toute l'Europe, ou via la plateforme Amazon de votre pays. Ses solutions fiables sont conçues pour permettre aux individus et aux familles de se préparer à l'imprévu en toute confiance.

Pourquoi la préparation est importante :

Les catastrophes naturelles peuvent frapper n'importe où, touchant des personnes de tous les horizons. La première étape de la préparation consiste à :

Comprendre les types de catastrophes les plus susceptibles de se produire dans votre région.

Élaborer un plan d'urgence familial.

Constituer un kit d'urgence.

ReadyWise recommande de prévoir des aliments pour une durée d'un mois pour chaque membre de la famille, avec un minimum de trois jours d'aliments à portée de main.

Tout au long du Mois national de la préparation, ReadyWise proposera des offres alléchantes sur les produits alimentaires d'urgence. C'est le moment de faire des provisions, car plus vous achetez, plus vous économisez. Ipropose actuellement son prix le plus bas sur son seau de viande lyophilisée , qui contient 80 portions impressionnantes. On ne saurait trop insister sur l'importance d'avoir accès à des protéines en cas d'urgence, car les protéines jouent un rôle crucial dans la réparation et la construction des muscles, ainsi que dans le maintien des niveaux d'énergie.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préparation, ReadyWise permet également aux ménages de découvrir ses offres d'aliments d'urgence avant d'acheter un seau à long terme. Curieux de découvrir le goût et la préparation de ces produits essentiels ? Prenez un échantillon pour seulement 6,99 livres sterling ou 8,95 euros. La société propose également un guide de survie gratuit pour vous aider à vous préparer à l'éventualité d'une catastrophe. En ce Mois national de la préparation, engagez-vous à protéger votre famille et vous-même en cas de catastrophe en faisant le plein de produits vitaux.

Rendez-vous sur https://readywise.co.uk/ pour en savoir plus sur les produits essentiels et les offres exclusives de ReadyWise.

À propos de ReadyWise :

Basé à Salt Lake City, dans l'Utah, et à Londres, au Royaume-Uni, ReadyWise est un fabricant de premier plan de produits alimentaires d'urgence dont la mission est d'aider les familles à devenir autosuffisantes en temps de crise. Avec une large gamme de produits conçus pour le stockage à long terme des aliments et les loisirs de plein air, ReadyWise est votre partenaire de confiance en matière de préparation.

