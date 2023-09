Les Golden Panda Awards stimulent la coopération, la confiance et les échanges





CHENGDU, Chine, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un article du Global Times

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, où les destins des pays sont étroitement liés, la coexistence et l'échange mutuel de différentes civilisations sont des moteurs importants pour faire progresser la civilisation humaine et promouvoir la paix mondiale.

La Golden Panda Initiative, lancée par des artistes de différentes ethnies et langues, a également été lancée lors du forum afin de rendre le monde meilleur. S'engager dans la mission de promouvoir une civilisation harmonieuse et mutuellement bénéfique à notre époque ; créer en collaboration des monuments artistiques qui reflètent des valeurs communes ; agir en tant qu'ambassadeurs amicaux de l'échange culturel et de l'apprentissage mutuel ; libérer continuellement l'énergie juvénile du patrimoine culturel et de l'innovation.

26 septembre 2023 à 10:51

