La Commission municipale annonce un audit de performance portant sur l'approvisionnement en eau





QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance sur l'approvisionnement en eau potable. Trois municipalités sont auditées, soit la Ville de Beauharnois (Montérégie), la Ville de Mont-Laurier (Laurentides) et la Ville de Sainte-Adèle (Laurentides). Cet audit vise à s'assurer que les municipalités auditées planifient et gèrent de manière efficiente l'approvisionnement en eau potable et qu'elles mettent en place des mesures efficaces pour l'économiser.

Fournir de l'eau potable nécessite notamment la construction et l'entretien d'infrastructures substantielles. Pour les municipalités, l'approvisionnement durable en eau nécessite de connaître la capacité et la vulnérabilité de sa source pour en protéger la pérennité. Maintenir la qualité et la quantité d'eau pour les usagers nécessite aussi une expertise particulière et entraîne des coûts de fonctionnement significatifs. Enfin, les coûts et la qualité du service sont influencés par les quantités d'eau consommées par les différents utilisateurs, d'où l'importance d'en assurer la supervision et l'encadrement.

Citation

« L'approvisionnement en eau potable est un service municipal essentiel, notamment pour des raisons de santé et de salubrité. En conséquence, il importe que les municipalités en fassent une gestion optimale et disposent d'un cadre de gouvernance approprié, ce qui en fait un sujet d'audit de performance très pertinent. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les municipalités avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. La Commission procède ensuite à une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et tirer des conclusions sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres des conseils municipaux et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal . La Commission municipale a également dressé deux portraits majeurs, soit le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants et le Portrait des municipalités régionales de comté (MRC) . Ces travaux de synthèse visent à mieux saisir la structure et le fonctionnement actuel du système municipal québécois, à dégager des tendances, des zones de risque et des améliorations potentielles, tout en présentant les enjeux importants, autant pour les municipalités que les MRC.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission municipale du Québec, visitez le site Internet de la Commission et suivez-nous sur LinkedIn .

Retrouvez ce communiqué sur le site Internet de la Commission .

SOURCE Commission municipale du Québec

26 septembre 2023 à 10:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :