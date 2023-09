Quatrième Sommet de l'immigration au Québec





Une journée pour échanger sur l'immigration au Québec

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le mardi 3 octobre 2023 se déroulera à l'hôtel Bonaventure de Montréal, le 4e Sommet de l'immigration au Québec. Ce rendez-vous annuel des professionnels concernés par l'immigration et ses défis est organisé par Immigrant Québec Pro, en partenariat avec le gouvernement du Québec dont le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), partenaire présentateur exclusif. Montréal International sera le grand partenaire hôte de l'événement.

En présence de nombreux représentants des milieux communautaires, politiques, institutionnels et d'affaires du Québec, cet événement vise à offrir aux 400 professionnels présents, un espace d'échanges et de partage collaboratif et intersectoriel pour s'outiller et s'informer sur les initiatives et les bonnes pratiques en réponse à des défis fondamentaux pour l'avenir du Québec.

Lors de l'ouverture officielle, nous aurons l'honneur d'entendre, les personnes suivantes :

Madame Christine Fréchette , ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ;

, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ; Madame Kateri Champagne Jourdain , ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord ;

, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord ; Monsieur Christophe Berthet , président-directeur général d'Immigrant Québec ;

, président-directeur général d'Immigrant Québec ; Madame Julie Bourgeois , directrice générale adjointe d'Immigrant Québec.

«?Je tiens à remercier les organisateurs de ce 4e Sommet de l'immigration au Québec qui vous présenteront encore une fois un événement propice aux échanges et à la recherche de solutions innovantes pour une immigration réussie. Cet événement rassembleur est devenu un incontournable pour l'ensemble des professionnels intéressés par l'immigration souhaitant partager leur savoir et leurs meilleures pratiques pour parvenir à un seul et même objectif, faire de l'immigration une réussite sur le plan social, linguistique, économique et culturel. C'est en partageant nos connaissances et en collaborant que nous parviendrons à ce que l'immigration soit un levier puissant pour la prospérité du Québec et la vitalité de notre langue. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'intégration des personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour y réaliser leur projet de vie et s'y épanouir pleinement en français.?»

Christine Fréchette

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Outiller les professionnels concernés par l'immigration au Québec et ses défis

Au programme, 18 ateliers rythmeront cette journée autour de la thématique : Favoriser l'intégration des personnes immigrantes au Québec : entre projets de vie et réalités socio-économiques. Les ateliers du Sommet, préparés et animés par des partenaires de référence de l'écosystème, aborderont des thèmes variés : attraction des talents, régionalisation, rétention de la main-d'oeuvre immigrante, francisation, immigration humanitaire, mentorat inclusif, recrutement international, reconnaissance des compétences, droit en immigration, etc.

« Le Sommet de l'immigration au Québec est une occasion d'échanger sur les meilleures pratiques et de stimuler la recherche de solutions innovantes pour une immigration réussie. L'intégration des personnes immigrantes passe par l'inclusion de tous les talents. Pour y arriver, notre gouvernement a mis en place de nombreuses mesures, aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Leur accueil réussi contribuera à relever nos défis de main-d'oeuvre dans toutes les régions du Québec. »

Kateri Champagne Jourdain

Ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Deux conférences plénières et une présentation du portrait de l'immigration compléteront la programmation du Sommet.

Une discussion avec Benoit Dagenais , sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), animée par Stéphanie Grammond , éditorialiste en chef de La Presse ;

sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), animée par , éditorialiste en chef de La Presse ; La présentation des chiffres de l'immigration et de l'intégration au Québec, animée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) ;

Une plénière de clôture, animée par Stéphanie Grammond.

Enfin, la nouvelle édition du guide Embaucher une personne immigrante au Québec, réalisée avec la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), sera également dévoilée en édition imprimée lors de l'événement, avant d'être largement diffusée auprès de l'écosystème.

Pour découvrir la programmation complète du Sommet de l'immigration 2023, connectez-vous sur sommet-immigration.com .

« Le recrutement international suscite l'intérêt de nombreux employeurs à la recherche des meilleurs talents pour combler leurs besoins de main-d'oeuvre, que ce soit par l'embauche de travailleurs internationaux ou encore d'étudiants internationaux déjà présents à Montréal. Nos équipes sont au service des entreprises du Grand Montréal, où se concentrent 70 % des postes vacants du Québec, pour faciliter le recrutement à chaque étape du processus, de l'affichage de postes à l'obtention du permis de travail, en passant par la recherche de candidats qualifiés. C'est réellement un projet à portée de main. »

Stéphane Paquet

Président-directeur général, Montréal International

Une mobilisation de l'ensemble de nos partenaires

Immigrant Québec Pro tient à souligner la formidable collaboration du gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif, de Montréal International, grand partenaire hôte, tous également partenaires de contenu ; de La Presse, partenaire média et de l'investissement de ses grands partenaires : la Société de développement économique de Drummondville (SDED), Québec International, Desjardins, Galileo Partners et Banque Nationale, ainsi que la contribution de l'ensemble des partenaires de contenu de l'événement. Un immense merci à nos partenaires pour leur présence et leur implication pour faire de ce 4e Sommet de l'immigration au Québec, une réussite.

« Chaque sommet représente un nouveau défi pour notre équipe d'amener de nouvelles thématiques, d'autres façons d'intéresser les professionnels qui y participent, mais nous avons la chance d'évoluer dans un écosystème des plus dynamiques et de disposer de fidèles partenaires qui depuis des mois travaillent à préparer des contenus d'intérêt.

Nous tenons à les remercier sincèrement d'être si engagés et de participer activement à ce que ce moment existe pour notre réseau.

Comme le dit la signature d'Immigrant Québec : Ensemble, nous assurons le succès des personnes immigrantes et l'avenir du Québec ! »

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 3 octobre, de 8 h 30 à 18 h (accueil à partir de 7 h 45).

Un cocktail de réseautage suivra jusqu'à 20 h.

Lieu : Hôtel Bonaventure - 900 Rue De La Gauchetière O, Montréal, QC H5A 1E4

Informations : sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec Pro

Créée par l'équipe d'Immigrant Québec, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec, Immigrant Québec Pro est une plateforme d'information et de partage à l'intention de tous les professionnels et acteurs de l'immigration au Québec.

Site internet : immigrantquebecpro.com

Guide gratuit : Embaucher une personne immigrante au Québec

( immigrantquebecpro.com/fr/actualites/guides/guide-embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec )

Édition 2023-24 disponible le 3 octobre 2023

SOURCE Immigrant Québec

26 septembre 2023 à 09:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :