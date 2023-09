Expérience axée sur l'éveil du corps - Une première succursale d'iCRYO maintenant ouverte au Québec





BROSSARD, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - iCRYO arrive au Canada avec l'ouverture d'une première succursale à Brossard grâce à l'entrepreneur Philippe-Antoine Defoy. iCRYO, concept bien établi en provenance des États-Unis, est une marque de bien-être et de rétablissement axée sur la cryothérapie et différents services holistiques liés au style de vie. Suivant un accord conclu de franchises pour le Canada, 50 nouvelles installations seront ouvertes sur une période de sept ans. L'entrepreneur a des visées d'ouvertures des prochaines succursales à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg et Ottawa.

« Le bien-être est une quête personnelle qui rythme le quotidien de plusieurs pour demeurer actif et en santé le plus longtemps possible. L'amélioration du style de vie est rendue possible grâce à des services à la fine pointe de la technologie et à des soins professionnels et conviviaux d'iCRYO », explique Philippe-Antoine Defoy, franchisé d'iCRYO et entrepreneur. « iCRYO facilite plus que jamais l'accès aux services de prévention et de rétablissement qui ont la capacité d'aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé ».

Un savoir-faire au service du mieux-être

iCryo prend racine dans la quête individuelle du bien-être corporel et mental concentrant ses services et soins autour de la gestion de la douleur, la beauté et les soins anti-âge. Nourrir le corps en profondeur, éliminer les cellules mortes, favoriser la régénération, la circulation sanguine, soulager les douleurs articulaires; voilà les quelques bienfaits tangibles qu'offrent le service iCRYO. iCRYO innove en mettant à la disposition une gamme de services développée dans une approche globale du mieux-être.

Réunis sous le même toit, les services en cryothérapie, thérapie par la lumière rouge, sauna infrarouge, pressothérapie, lit de flottaison à sec Zerobody, perfusion IV, injections iM et remodelage du corps s'adressent aux sportifs de tous les niveaux et à ceux et celles qui ont le désir de mieux prendre soin d'eux-mêmes. Le concept de santé vise à améliorer les performances athlétiques tout en soulageant les courbatures et les douleurs liées à l'entrainement. Le prix de chaque session varie selon différents facteurs, dont la durée de la session et les services complémentaires.

« Nous entrons dans une nouvelle ère avec iCRYO où l'on redéfinit l'équilibre et le mieux-être. iCRYO permet de se plonger au coeur de son être. Le corps est une machine que l'on pense robuste et endurante qui mérite d'être traité avec douceur », renchérit-il.

La succursale est située au 7845, boulevard Taschereau, local 103. Les locaux d'iCRYO sont situés dans le nouveau complexe de Popeye's Suppléments, inauguré en septembre 2023.

À propos d'iCRYO

Le fondateur d'iCRYO, Kyle Jones, a lancé iCRYO en octobre 2015 dans sa ville natale de League City, au Texas. iCRYO est née d'une volonté d'adopter un style de vie plus sain. La mission d'iCRYO est d'améliorer la qualité de vie des membres de son équipe, de ses invités et de ses franchisés en fournissant des services de santé personnels abordables, professionnels et pratiques, tout en élevant la norme en tant que marque mondiale de bien-être. À ce jour, plus de 150 000 personnes ont été aidées afin d'améliorer leur qualité de vie.

