Laserfiche obtient la certification ISO/IEC 27001:2022 pour son système de management de la sécurité de l'information





Laserfiche ? le plus grand fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus métier - a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu la certification ISO/IEC 27001 :2022 pour un système de management de la sécurité de l'information (ISMS).

« Laserfiche s'engage à fournir des solutions innovantes qui offrent aux clients des contrôles de sécurité fiables et configurables », a déclaré Thomas Phelps, vice-président senior de la stratégie d'entreprise et CIO de Laserfiche. « En plus de notre rapport SOC 2 qui comprend les exigences HIPAA, cette certification démontre l'harmonisation de notre programme de sécurité avec les normes et les meilleures pratiques de l'industrie. »

ISO 27001 est un cadre complet pour un système de management de la sécurité de l'information. Reconnue comme une norme internationale pour un ISMS, la norme ISO 27001 a récemment été mise à jour en 2022. Elle a en effet fait l'objet de changements notables, dont une nouvelle structure pour l'annexe A qui comprend 93 contrôles dans quatre catégories : organisation, personnel, physique et technologique.

Le processus de certification implique BDO USA, P.C., un auditeur externe d'un organisme de certification, conduisant un audit de l'ISMS de Laserfiche conformément aux règles, procédures et exigences du système de management de l'organisme d'accréditation. L'obtention du certificat représente la réussite de l'évaluation initiale de la certification, qui sera suivie d'audits de surveillance annuels pendant deux ans.

« La confiance et la sécurité figurent parmi nos priorités concernant Los Angeles ; cette ville a en effet été reconnue comme une ville numérique de premier plan aux États-Unis par le Center for Digital Government », a déclaré Ted Ross, CIO de la branche de Los Angeles et directeur général de l'agence des TI de la ville. « Nos partenaires technologiques, tels que Laserfiche, qui s'engagent à assurer la sécurité des informations et à fournir des plates-formes d'entreprise évolutives à nos employés, à nos entreprises et à tous les Angelenos, sont essentiels à notre réussite ».

Laserfiche est une plateforme de confiance qui aide les entreprises à sécuriser leurs données et à faire en sorte qu'elles soient conformes aux différentes règlementations. Outre la certification ISO 27001 et l'attestation SOC 2 Type 2 Plus (HIPAA), Laserfiche est certifiée par le ministère de la Défense 5015.2. Pour en savoir plus sur les certifications et les normes de Laserfiche, visitez le site de Laserfiche.

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

