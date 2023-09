/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 10e édition du Gala de reconnaissance de La Gouvernance au Féminin/





Souligner l'engagement des organisations pour la parité, la diversité et l'inclusion dans leurs milieux de travail

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Les représentant·e·s des médias sont invité·e·s à assister à la 10e édition du Gala de reconnaissance de La Gouvernance au Féminin, ce mardi 26 septembre dès 17 h 30 HAE, au Palais des congrès de Montréal. Cette soirée tant attendue présentée par Bell se tiendra sous la coprésidence d'honneur de Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

L'événement rassemblera certain·e·s des haut·e·s dirigeant·e·s exécutif·ve·s les plus influent·e·s du Canada afin de rendre hommage aux 83 organisations qui ont obtenu la Certification Paritétm des niveaux Bronze à Platine. De plus, de nombreuses figures politiques seront présentes, dont L'honorable Marci Ien, Pierre Fitzgibbon, Sonia LeBel, Jean Boulet et Kahsennénhawe Sky-Deer.

QUOI : Gala de reconnaissance de La Gouvernance au Féminin



QUAND : Mardi le 26 septembre, de 17 h 30 à 21 h 30 HAE



OÙ : Palais des congrès de Montréal

1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 1H5



QUI : L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse du Canada

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec

M. Jean Boulet, ministre du Travail du Québec

Mme Kahsennénhawe Sky-Deer, grande cheffe du conseil de la communauté mohawk de Kahnawake

Mme Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin (LGAF) est une organisation fondée en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à resserrer l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Paritétm, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org

À propos de la Certification Paritétm

La Certification Paritétm de La Gouvernance au Féminin -- la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017 -- permet aux organisations de combler concrètement l'écart entre les genres à tous les niveaux. Avec le soutien de ses partenaires Accenture, Mercer et WTW, LGAF évalue et guide les organisations dans leur cheminement vers la parité. Une attention particulière est accordée à l'intersectionnalité, afin de s'assurer que l'effet cumulatif lié à différents facteurs de diversité soit également pris en compte. Près de 1 000 000 d'employé·e·s travaillent pour une organisation certifiée Parité à travers le Canada et les États-Unis.

En savoir plus sur la Certification Paritétm : https://certificationparite.org

26 septembre 2023 à 09:00

