BOSIDENG lance des innovations en matière de doudoune légère lors de la Fashion Week de Milan avec Eileen Gu, Coco Rocha et Leighton Meester





MILAN, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Bosideng, le plus grand fabricant mondial de doudounes, a repoussé les limites de la technologie des vêtements d'extérieur légers en duvet lors de son défilé de la Fashion Week de Milan à La Vigna di Leonardo, avec des apparitions de l'ambassadrice de la marque mondiale Eileen Gu, du mannequin Coco Rocha et de l'actrice Leighton Meester.

S'inspirant de la Renaissance italienne et de l'architecture de La Vigna di Leonardo, la collection de Bosideng a infusé des éléments des cultures chinoise et italienne. Le spectacle s'est déroulé au milieu de sentiers naturels au charme milanais préservé, avec des thèmes liés aux visions de Léonard de Vinci. La collection a redéfini les doudounes légères en tant que « polyvalentes, légères, chaudes, contemporaines », insufflant des possibilités pour les cultures chinoise et italienne.

Eileen Gu, skieuse acrobatique sino-américaine et ambassadrice mondiale de la marque Bosideng, porte la nouvelle veste, marquant ses débuts sur le podium pour une marque de vêtements chinoise : « Bosideng a porté les doudounes légères à de nouveaux sommets et a révélé un monde de possibilités inexploitées. » À ses côtés sur le podium se trouvait le top model international Coco Rocha.

Les célèbres actrices chinoises Caiyu Yang et Zhuzhu étaient au premier rang, aux côtés de l'actrice Leighton Meester, connue pour son rôle emblématique dans la série télévisée Gossip Girl ; toutes ont été témoins de la créativité et de l'innovation dont fait preuve l'industrie de la mode chinoise.

Les innovations techniques explorent les textures florales enchevêtrées ornant des pièces grâce à des techniques artisanales complexes, rompant avec les « points de côtes » traditionnels. Bosideng a présenté l'exceptionnel artisanat italien de la dentelle et la broderie traditionnelle Su de Chine, et chaque pièce a nécessité un minimum de 500 heures de travail.

Bosideng propose des duvets d'oie certifiés avec un pouvoir gonflant supérieur à 700, créant ainsi des vêtements d'extérieur à la fois plus légers et plus chauds que les vêtements en duvet traditionnels. Simultanément, trois technologies clés de chaleur légère ont été mises à niveau, intégrant des systèmes brevetés exclusifs d'équilibrage de la chaleur et de l'humidité, l'introduction de tissus exclusifs hautement extensibles et des technologies de retour de chaleur. Ces succès constituent des révolutions en matière de fabrication de vêtements polyvalents adaptés à toutes les saisons pour divers scénarios et modes de vie.

Depuis 1976, Bosideng se consacre à la fabrication de vêtements d'extérieur en duvet ; cet engagement sans faille lui a valu une reconnaissance mondiale, étant certifié par Euromonitor International comme le plus grand fabricant de doudounes au monde.

Bosideng a fait des apparitions successives aux Fashion Weeks internationales de New York, Milan et Londres pendant trois années consécutives, collaborant avec des stylistes de renom comme Jean Paul Gaultier et Takada Kenzo. Du concept des trench-coats garnis de duvet aux doudounes légères de nouvelle génération, Bosideng n'a cessé de faire voler en éclat les normes préconçues de l'industrie de la doudoune et a propulsé la mode chinoise sur la scène mondiale, offrant un nouveau regard sur la créativité chinoise.

26 septembre 2023 à 08:25

