Sirius Medical collabore avec GE Healthcare pour présenter la combinaison associant les technologies Pintuition® et CEM pour un parcours de soins du cancer du sein efficace et précis

EINDHOVEN, Pays-Bas, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, leader mondial de la navigation par marqueurs chirurgicaux et de soins de santé à valeur ajoutée, a annoncé que GE HealthCare présentera Pintuition lors de la prochaine conférence annuelle de la Société européenne d'imagerie du sein (EUSOBI) en 2023. L'événement aura lieu à Valence, en Espagne, du 28 au 30 septembre 2023.

Sirius Pintuition® participera à un atelier que GE HealthCare organisera sur l'angio-mammographie (CEM) associée à la technologie Sirius Pintuition. Cet atelier s'intitulera : « Amélioration de la précision de la biopsie et du workflow : biopsie sous angio-mammographie pour DCIS et lésions prenant le contraste uniquement, et systèmes de localisation guidés par sonde sans fil ».

Sirius Medical a déjà participé à The One-Stop Clinictm, un concept pionnier présenté par GE HealthCare. L'approche de The One-Stop Clinic marque un changement de paradigme vers la prestation de soins basés sur la valeur, redéfinissant l'expérience du parcours de soins complet pour les patients confrontés au cancer du sein.

La collaboration pédagogique entre Sirius Medical et GE HealthCare démontre un engagement commun envers la prestation de soins de santé à valeur ajoutée. L'incorporation des technololgies Sirius Pintuition® et CEM aidera à améliorer le workflow des patients afin de soutenir et d'étendre l'accès durable aux soins contre le cancer du sein.

« Nous sommes ravis de collaborer avec GE HealthCare et d'améliorer le workflow des patients avec les technologies Sirius Pintuition et CEM », a déclaré Bram Schermers, PDG de Sirius Medical. « Cette opportunité incarne notre engagement commun à améliorer les soins aux patients et l'accès durable grâce à l'utilisation de technologies médicales innovantes. »

« Les approches innovantes de Sirius Medical en oncologie chirurgicale s'harmonisent parfaitement avec notre vision chez GE HealthCare », a déclaré Karima Santi, responsable marketing produit pour la mammographie chez GE HealthCare. « Ensemble, nous visons à améliorer la prestation complète de soins fondés sur la valeur et à optimiser les expériences pédagogiques et interactives qui profiteront aux professionnels de santé et, en fin de compte, amélioreront les résultats pour les patients. »

Pour plus d'informations sur GE HealthCare à EUSOBI, veuillez consulter le site : https://shorturl.at/fjsL3 .

À propos de Sirius Medical :

Avec ses racines profondément ancrées dans le Netherlands Cancer Institute, Sirius Medical se consacre à améliorer les soins aux patients atteints de cancer par la livraison de solutions inégalées, mais abordables, qui permettent l'élimination précise et efficace des tumeurs. La technologie Pintuition est précise, simple, abordable et bénéficie à la fois du marquage CE et de l'autorisation de la FDA. Sirius Medical se développe rapidement avec plus de 14 000 procédures dans plus de 175 centres dans le monde et un réseau commercial mondial couvrant les États-Unis, l'Europe occidentale et l'Australasie.

Contact pour les médias :

Benjamin Tchang - Contact au sein de l'entreprise

benjamin.tchang@sirius-medical.com

31 857 732 727 (Pays-Bas)

26 septembre 2023

