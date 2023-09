Une action collective est intentée en Colombie-Britannique contre des fabricants et des détaillants de médicaments en vente libre contenant de la phényléphrine





VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Slater Vecchio LLP a intenté une action collective le 22 septembre 2023 en Colombie-Britannique contre des fabricants et des détaillants de médicaments en vente libre contenant de la phényléphrine. Slater Vecchio LLP avait déjà déposé une demande d'action collective au Québec le 14 septembre 2023 contre les fabricants de ces médicaments.

Ces actions ont été intentées à la suite d'une décision unanime d'un comité consultatif indépendant de la Food and Drug Administration des États-Unis confirmant que la phényléphrine est inefficace lorsqu'elle est consommée par voie orale.

La phényléphrine est un décongestionnant nasal qui réduit l'inflammation dans la cavité nasale. Il s'agit donc d'un ingrédient courant dans les médicaments vendus pour traiter les symptômes du rhume, de la grippe et des allergies. Bien que la phényléphrine soit efficace pour réduire la congestion nasale lorsqu'elle est appliquée directement dans la cavité nasale, la phényléphrine administrée par voie orale se métabolise trop rapidement dans l'estomac pour produire des bienfaits thérapeutiques au moment où elle atteint la cavité nasale.

« La Food and Drug Administration a récemment conclu que la PE [phényléphrine] administrée par voie orale n'est pas efficace comme décongestionnant nasal à la dose monographique (10 mg de chlorhydrate de PE toutes les 4 heures) ainsi qu'à des doses allant jusqu'à 40 mg (prises toutes les 4 heures), a affirmé Anthony Vecchio, K.C., associé chez Slater Vecchio LLP. Les consommateurs canadiens comptent sur les sociétés pharmaceutiques et les détaillants pour fabriquer et offrir des produits qui procurent les avantages thérapeutiques déclarés par ceux-ci. Ces défendeurs doivent être tenus responsables, surtout s'ils déclarent que leurs médicaments traitent des problèmes de santé. Grâce aux actions collectives que nous avons intentées en Colombie-Britannique et au Québec, notre cabinet cherche à recouvrer les sommes versées par tous les Canadiens qui ont acheté les médicaments contre le rhume administrés par voie orale des défendeurs. »

La phényléphrine est un ingrédient courant dans les médicaments à usage domestique comme Benylin, DayQuil, Tylenol, NeoCitran, Robitussin et Mucinex. La poursuite allègue que les fabricants Johnson & Johnson, Procter & Gamble, GlaxoSmithKline et Reckitt Benckiser et les détaillants Pharmaprix, Walmart, Amazon, London Drugs et Loblaws ont fait des déclarations fausses et trompeuses au sujet de l'efficacité de leurs médicaments, qu'ils prétendaient efficaces pour soulager la congestion nasale.

La poursuite vise à recouvrer les sommes dépensées pour l'achat de ces produits, y compris des dommages-intérêts moraux et punitifs, sous réserve de rajustement par le tribunal.

