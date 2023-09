Gestion de Placements TD lance un nouveau fonds commun de placement axé sur les produits de base





TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds alternatif de produits de base TD (le « Fonds »), une nouvelle solution à gestion active axée sur les produits de base qui vise à offrir aux portefeuilles de la diversification, une plus-value du capital et des rendements ajustés au risque améliorés.

« Nous savons que les investisseurs cherchent des occasions de diversifier davantage leurs portefeuilles de manière à se protéger contre l'inflation et à améliorer les résultats ajustés au risque. Notre Fonds alternatif de produits de base TD est construit dans cette optique. Il offre une exposition à un large éventail de produits de base, une catégorie d'actif qui présente de nombreuses occasions et qui a historiquement évolué indépendamment des cours des actions et des obligations », explique Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD.

L'objectif du Fonds alternatif de produits de base TD est de générer une croissance du capital avec une faible corrélation aux marchés des actions et des titres à revenu fixe à long terme en tirant parti des rendements directement liés aux marchés des produits de base.

« Les caisses de retraite et les autres investisseurs institutionnels utilisent les produits de base dans la répartition de leurs actifs depuis un certain temps. En lançant sur le marché un produit comme le Fonds alternatif de produits de base TD, nous apportons la rigueur et la sophistication de la gestion de fonds institutionnels aux investisseurs particuliers », ajoute M. Cooper.

GPTD s'appuie sur des années d'expérience dans la gestion fructueuse de stratégies axées sur les produits de base et de placements alternatifs pour de grands clients institutionnels. Le Fonds adopte une approche quantitative et qualitative active combinée à une recherche fondamentale de grande qualité, ce qui la distingue des approches passives, systématiques ou indicielles souvent utilisées par d'autres fonds ayant des objectifs similaires.

Le Fonds alternatif de produits de base TD offre aux investisseurs une exposition aux éléments suivants :

Une diversification des portefeuilles : Les placements dans les produits de base du Fonds sont plus diversifiés que ceux des fonds de produits de base individuels, comme l'or ou l'argent, ce qui procure aux investisseurs une diversification accrue grâce à une exposition potentielle aux secteurs de l'énergie, des céréales, des produits industriels et des métaux précieux, des produits agricoles (café, coton), du bétail et des crédits de carbone.

Une recherche de qualité supérieure : GPTD cherche à ajouter de la valeur et des capacités grâce à la recherche fondamentale de grande qualité de son équipe attitrée aux produits de base.

GPTD cherche à ajouter de la valeur et des capacités grâce à la recherche fondamentale de grande qualité de son équipe attitrée aux produits de base. Une expertise en répartition des actifs : La gestion active et l'expertise en répartition des actifs de GPTD offrent aux investisseurs individuels un accès à des solutions novatrices et à des stratégies de placements alternatifs.

Le Fonds alternatif de produits de base TD peut aider à compléter les portefeuilles de placement grâce à une approche novatrice qui vise à réaliser une plus-value du capital avec une faible corrélation aux marchés des actions et des titres à revenu fixe sur le long terme, tout en offrant la possibilité d'améliorer la diversification et les résultats de placement.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le Fonds alternatif de produits de base TD, y compris le prospectus simplifié et l'aperçu du Fonds à l'adresse : www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Le Fonds alternatif de produits de base TD est un fonds commun de placement alternatif. Il peut investir dans des catégories d'actif ou avoir recours à des stratégies de placement qui ne sont pas permises pour les fonds communs de placement traditionnels. Les stratégies particulières qui distinguent ce Fonds des fonds communs de placement traditionnels peuvent comprendre l'utilisation accrue de produits dérivés à des fins de couverture et à d'autres fins, la possibilité d'utiliser l'effet de levier, la capacité accrue de vendre des titres à découvert et la capacité d'emprunter des liquidités à des fins d'investissement. Si elles sont mises en oeuvre, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies du Fonds et, dans certaines conditions de marché, elles pourraient accélérer le rythme de la baisse de valeur du Fonds.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'intermédiaire de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 423 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

26 septembre 2023 à 08:00

