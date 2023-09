Opération Haute vitesse - Les services de Vidéotron maintenant disponibles dans plus de 37 000 nouveaux foyers à travers le Québec!





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Vidéotron est heureuse d'annoncer qu'elle est sur le point de compléter avec succès le mandat qui lui avait été octroyé dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, réalisée en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada. Ainsi, ce sont plus de 37 000 nouveaux foyers situés dans 259 municipalités aux quatre coins du Québec, qui pourront bénéficier de l'ensemble des services de Vidéotron.

« Cet accomplissement important des équipes de Vidéotron permet de donner, à des milliers de foyers en régions, accès à des services de même qualité et au même prix que ceux qui sont offerts dans les grands centres urbains. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois, bravé des conditions parfois difficiles sur le terrain et relevé avec brio de nombreux défis techniques et logistiques pour parvenir à ce résultat. Je tiens à les remercier pour leurs efforts soutenus visant à connecter les régions du Québec à l'Internet haute vitesse », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Un déploiement historique

Depuis avril 2021, les équipes de Vidéotron s'affairent à réaliser le projet colossal de déployer près de 8?500 km de fibre optique sur un parcours comptant près de 200 000 poteaux. À titre comparatif, avant le lancement de l'Opération haute vitesse, les quelque 35 000 km que comptait le réseau de Vidéotron avaient été bâtis sur une période de plus de 50 ans. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a décuplé la vitesse de déploiement de son réseau de fibre optique sur le territoire québécois, dans des zones géographiques où la densité de population est parfois 10 fois inférieure à celle des centres urbains, et ce, malgré la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et les difficultés d'approvisionnement durant la pandémie.

Prochaine étape : prise de rendez-vous

La construction de la fibre étant maintenant presque complétée, les citoyens sont invités à consulter l'outil mis sur pied pour vérifier la disponibilité des services de Vidéotron à leur adresse et à communiquer avec Vidéotron pour prendre rendez-vous afin de procéder à l'installation des services à leur domicile. Les équipes de Vidéotron demeurent mobilisées sur le terrain pour connecter, aussi rapidement que possible, les foyers aux services qu'ils auront choisis.

Cette réalisation majeure est le fruit du travail collaboratif de Vidéotron, de ses partenaires, des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que de l'ensemble des municipalités et des MRC dont la population bénéficie de ce projet.

