Pearson lance la première échelle mondiale des langues en français, italien et espagnol à l'occasion de la Journée européenne des langues





LONDRES, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pearson, le leader mondial de l'apprentissage, a lancé aujourd'hui son échelle mondiale des langues (GSL) - une échelle unique en son genre qui apportera une clarté et une simplicité inégalées à l'apprentissage des différentes langues. L'échelle mondiale des langues couvrira dans un premier temps le français, l'italien et l'espagnol. L'allemand et d'autres langues suivront ensuite.

Pour la première fois, les apprenants pourront évaluer leurs compétences et suivre leurs progrès dans l'apprentissage du français, de l'italien et de l'espagnol à l'aide de l'échelle simple de Pearson allant de 10 à 90. Le bénéfice pour les étudiants est qu'ils peuvent désormais situer leurs compétences dans différentes langues sur une échelle commune, se fixer des objectifs d'apprentissage personnalisés et évaluer leurs progrès à mesure qu'ils passent du niveau débutant à la maîtrise de la langue.

Le bénéfice pour les enseignants et les établissements est qu'ils peuvent développer rapidement et efficacement des ressources pédagogiques à l'aide de l'échelle mondiale des langues de Pearson, ce qui leur permet de faire face aux contraintes de temps et de ressources fréquemment citées par les enseignants. Du matériel gratuit est désormais disponible pour permettre aux enseignants d'élaborer des plans de cours et des didacticiels, en définissant des objectifs d'apprentissage clairs dans chaque langue. Ces cadres permettront aux enseignants de planifier les cours et les programmes d'études, d'évaluer les niveaux actuels de compétence linguistique, de mesurer les progrès, de fixer des objectifs et de personnaliser le parcours d'apprentissage de chaque élève.

L'échelle mondiale des langues permettra à Pearson d'atteindre un public encore plus large en offrant à davantage d'apprenants une manière nouvelle et innovante d'apprendre une langue. Elle repose sur les mêmes principes de conception et la même expertise que le produit phare de Pearson, l'échelle mondiale de l'anglais, un cadre d'évaluation et de compétence mondialement reconnu et utilisé par des millions d'apprenants et d'enseignants d'anglais à travers le monde.

Gio Giovannelli, président de l'apprentissage de l'anglais chez Pearson, a déclaré :

« L'apprentissage d'une langue est très important dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Nous savons qu'environ 1,5 milliard de personnes apprennent l'anglais à l'heure actuelle, et des millions d'autres dans le monde apprennent actuellement ou souhaitent apprendre des langues telles que le français et l'espagnol.

« L'échelle mondiale des langues est la première échelle linguistique de ce type, et nous sommes extrêmement fiers de la lancer aujourd'hui à l'occasion de la Journée européenne des langues. Nous espérons que beaucoup plus de personnes pourront utiliser les solutions innovantes d'apprentissage des langues proposées par Pearson pour découvrir la joie de communiquer dans une autre langue. »

En 2024, Pearson rendra l'échelle mondiale des langues accessible directement aux consommateurs et aux entreprises par le biais de ses produits tels que les évaluations Mondly by Pearson, Versant by Pearson et les écoles de langues Wizard by Pearson. Par exemple, les clients utilisant l'application Mondly by Pearson pourront vérifier leurs progrès par rapport à l'échelle mondiale des langues à mesure qu'ils avancent dans leurs leçons quotidiennes.

Notes aux éditeurs

Pearson a publié aujourd'hui une nouvelle recherche détaillant la méthodologie derrière l'échelle mondiale des langues et sa corrélation avec l'échelle mondiale de l'anglais.

À propos de Pearson

Chez Pearson, notre objectif est simple : ajouter de la vie à une vie d'apprentissage. Nous pensons que chaque opportunité d'apprentissage est une chance de progrès personnel. C'est pourquoi nos quelque 20 000 employés s'engagent à créer des expériences d'apprentissage dynamiques et enrichissantes conçues pour avoir un impact réel. Nous sommes le leader mondial de l'apprentissage et fournissons à nos clients, répartis dans environ 200 pays, du contenu numérique, des évaluations, des qualifications et des données. Pour nous, l'apprentissage n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pearsonplc.com

Contact pour les médias :

Kasia Reardon

[email protected]

[email protected]

07833 714414

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617186/Pearson_Logo.jpg

26 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :