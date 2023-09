Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - La CSN réclame une meilleure formation pour la sécurisation culturelle des Autochtones





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre est non seulement la commémoration des victimes des pensionnats, mais aussi une occasion d'avancer vers une réelle réconciliation.

Pour vraiment nous réconcilier avec les 11 nations autochtones du Québec, nous devons notamment nous assurer que l'ensemble des services publics soit rendu de façon à assurer leur sécurisation culturelle. Or, selon des leaders autochtones, la formation de 90 minutes qui est déjà donnée dans le réseau de la santé est insuffisante et inadéquate. Elle ne reconnaît pas le Principe de Joyce ni le racisme systémique. Elle ne permet pas d'atteindre l'objectif du projet de loi 32, qui vise justement la «?sécurisation culturelle?» des Autochtones au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

«?La CSN demande aujourd'hui au gouvernement de revoir cette formation, en collaboration étroite avec les Autochtones, de façon à mieux outiller concrètement les travailleuses et les travailleurs. Il faudra par ailleurs étendre cette nouvelle formation à tous les services publics?», soutient Caroline Senneville, présidente de la CSN. Le secteur de l'éducation, par exemple, touche les enfants autochtones au quotidien.

Une grande partie du contenu de la formation offerte dans la foulée du drame de Joyce Echaquan porte sur l'histoire. Des Autochtones y expriment aussi certaines demandes, mais cette section de la formation pourrait aller plus loin, en incluant notamment des exemples adaptés aux différents services publics. «?Ça manque d'outils concrets pour celles et ceux qui ne veulent pas reproduire les erreurs du passé dans leurs pratiques quotidiennes avec les Autochtones?», ajoute la présidente de la CSN.

Exposition d'un artiste atikamekw à la CSN

Toujours dans l'optique qu'il faut apprendre pour se réconcilier, la CSN organise à Montréal une exposition d'oeuvres de Terry Randy Awashish, un artiste atikamekw de la communauté d'Opitciwan. La démarche de Terry a été fortement influencée par son arrivée à Montréal. Ayant grandi et vécu une grande partie de sa vie dans sa communauté, le territoire de ses ancêtres a toujours été son principal sujet. L'une des oeuvres de l'exposition porte spécifiquement sur les pensionnats et leurs répercussions sur les enfants autochtones et leurs familles. L'oeuvre intitulée Apita cetin, ce qui signifie Entrouverte, illustre une plume de la taille d'un enfant de sept ans, soit l'âge habituel où ils étaient amenés en pensionnat, parfois même plus jeune.

L'exposition est gratuite et en accès libre dans le hall d'entrée de l'édifice de la CSN à Montréal, situé au 1601, avenue De Lorimier, du 26 septembre au 3 octobre. Toute la population est la bienvenue.

La CSN compte huit fédérations et 330?000 membres dans tous les secteurs d'activité, notamment en santé et services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur.

