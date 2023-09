Les installations de robots en France pulvérisent tous les records - le rapport mondial sur la robotique révèle





Le nouveau rapport de World Robotics montre que les installations de robots en France ont augmenté de 13 %, atteignant 7 380 unités en 2022 - la meilleure année de l'histoire du pays. La France est le troisième plus grand marché de robots de l'Union européenne après l'Italie et l'Allemagne.

« En France, les installations annuelles avaient augmenté de 8 % en moyenne chaque année depuis 2017 », explique Marina Bill, présidente de la Fédération internationale de robotique. « Le principal client est l'industrie automobile, avec une part de 22 % des installations, mais l'industrie métallurgique a presque comblé l'écart et détenait également une part de 22 % en 2022.

Le stock opérationnel de robots dans l' industrie automobile représentait 32 % du stock total en France et s'élevait à 17 597 unités (+5 %). Le stock de robots dans l' industrie des métaux et des machines représentait 16 % du stock total et a augmenté de 20 % pour atteindre 9 075 unités en 2022. Le stock de robots dans l' industrie des produits plastiques et chimiques a augmenté de 11 % pour atteindre 6 077 unités.

Perspectives

Le marché français de la robotique devrait croître à un rythme moyen à un chiffre en 2023 et rester à environ 7 000 installations par an à partir de 2024. » Alors que les obstacles de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent lentement, les coûts de financement augmentent et freinent ainsi la propension à investir. Le plan de relance de 100 milliards d'euros pour les investissements dans les équipements d'usine intelligents qui est entré en vigueur à la mi-2021 soutiendra la demande de robots industriels au cours des prochaines années, mais il n'y a actuellement que quelques investissements annoncés par l'industrie automobile jusqu'en 2025. C'est plutôt l'industrie générale qui poursuivra la modernisation et la décarbonisation de sa capacité de production.

