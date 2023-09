Reply redéfinit le développement de logiciels grâce à l'intelligence artificielle générative avec KICODE Reply





Reply lance un système propriétaire pour le développement de logiciels basé sur l'IA générative, KICODE Reply. En intégrant des modèles d'IA générative, le système Reply introduit une approche totalement nouvelle, capable de prendre en charge toutes les phases du cycle de vie du développement logiciel : de la création d'histoires d'utilisateurs à la collecte d'exigences, en passant par la conception, le codage, les tests et le déploiement. Le nouveau système a été développé par Ki Reply, une société du groupe Reply spécialisée dans le développement de logiciels assistés par l'IA, qui améliore l'efficacité et la qualité globale des logiciels en automatisant les tâches répétitives.

KICODE Reply, avec son architecture de système d'agents autonomes pilotés par les tâches, comprend les commandes en langage naturel et les décompose en opérations secondaires qui sont ensuite distribuées à divers agents, un peu comme dans les systèmes d'automatisation intelligents. Ces agents agissent comme des propriétaires de produits, des développeurs frontaux ou dorsaux, ou des ingénieurs DevOps, exécutant de manière autonome des tâches basées sur des objectifs et des informations fournis par l'utilisateur ou par un agent externe. Les utilisateurs peuvent contrôler le système de KICODE Reply par le biais d'une interface et assigner de nouvelles tâches de développement, ou bien ils peuvent interagir avec le système par le biais d'une intégration dans des plateformes de développement logiciel courantes comme GitHub ou GitLab via des webhooks.

KICODE Reply offre aux utilisateurs flexibilité, modularité et évolutivité, permettant le développement de logiciels en quelques minutes. Avec KICODE Reply, les développeurs peuvent être assistés pour des tâches simples et répétitives, ce qui leur permet de se concentrer sur des activités plus complexes et de libérer leur créativité. Par exemple, KICODE Reply ne nécessite pas une description précise des besoins, mais génère une histoire d'utilisateur sur la base d'une simple description de l'objectif du projet et la réalise de manière autonome, étape par étape.

Plusieurs entreprises expérimentent déjà le système KICODE Reply pour améliorer leur processus de développement de logiciels, y compris une entreprise automobile de premier plan qui collabore avec Ki Reply. Ils travaillent actuellement sur une preuve de concept (PoC) pour déterminer la pertinence de différents agents pour gérer les demandes d'intégration et la génération de tests.

Pour plus d'informations sur KICODE Reply et les solutions de Reply basées sur l'IA générative, visitez: www.ai.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Ki Reply

Ki Reply est un fournisseur de services pour le développement de logiciels pilotés par l'IA et aide les entreprises à rendre le développement de logiciels plus efficace et plus puissant avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique. En plus du développement logiciel conventionnel, les experts de Ki Reply utilisent également des plateformes low-code pour réaliser et optimiser plus rapidement les cas d'utilisation de l'entreprise. Les entreprises bénéficient d'un gain de temps lors des tests de solutions informatiques, d'un délai de mise sur le marché plus court et d'un logiciel de haute qualité

