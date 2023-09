La Convention mondiale de l'industrie manufacturière 2023 met en lumière la capacité d'innovation scientifique et technologique de la province de l'Anhui pour les entreprises multinationales





Les multinationales jouent un rôle clé dans la construction d'une économie mondiale ouverte. La réunion mettant en relation les multinationales lors de la Convention mondiale de l'industrie manufacturière 2023 (WMC) s'est tenue dans l'après-midi du 20 septembre à Hefei. Cette réunion a engendré 33 projets de coopération totalisant un investissement de 15,6 milliards de RMB.

Selon la convention WMC, Volkswagen, Continental, NIO, Corning, Saint-Gobain et d'autres multinationales continuent d'accroître leurs investissements dans la province de l'Anhui tandis que BEA, HSBC, Mizuho, Standard Chartered, Nanyang Commercial Bank et d'autres institutions financières internationales se sont successivement développées dans la province. Plus de 4 600 entreprises à capitaux étrangers étaient établies dans la province de l'Anhui à la fin de 2022. 180 entreprises ont également été créées par 89 sociétés étrangères figurant dans le classement Forbes 500, les entreprises à capitaux étrangers contribuant à hauteur de 23 % du volume total des importations et des exportations de la province.

L'innovation technologique dans la province de l'Anhui lors de la convention WMC 2023, notamment « Mozi », le premier satellite quantique au monde, le premier « microscope quantique » commercial au monde et bien d'autres records internationaux, a fait l'objet de toutes les attentions. Selon les statistiques de la convention WMC, l'Anhui compte 23,7 brevets d'invention en vigueur pour 10 000 habitants. Avec 121 universités, 7 074 organismes de recherche scientifique et 324 écoles professionnelles, la province de l'Anhui est également une source d'innovation importante. Les grandes installations scientifiques forment des groupements et les principaux laboratoires nationaux se sont établis dans la province. La construction du centre Comprehensive National Science Center de Hefei s'accélère et la zone nationale indépendante de démonstration de l'innovation de Hefei-Wuhu-Bengbu se développe rapidement. En moyenne, environ 11 entreprises nationales de haute technologie voient le jour quotidiennement.

La convention WMC a également mis en lumière le rôle de l'Anhui en tant qu'importante base manufacturière en Chine, englobant l'ensemble des 41 catégories industrielles, dont 14 affichent un rendement supérieur à 100 milliards de RMB, et révélant les rendements d'appareils électroménagers, d'ordinateurs portables et d'écrans LCD les plus élevés du pays. Environ quatre groupements industriels pesant plusieurs milliards, évoluant dans les domaines des technologies de l'information, de l'industrie automobile, de la fabrication d'équipements et des nouveaux matériaux de nouvelle génération, sont en cours de construction. L'industrie automobile de pointe a réuni sept usines de véhicules finis ainsi que plus de 1 100 entreprises de fabrication de pièces détachées et de composants bien plus imposantes que prévu, et le volume d'exportation de véhicules finis avec des marques indépendantes est le plus élevé de Chine.

La convention WMC a également reconnu l'efficacité de l'intégration de la province de l'Anhui dans le système de la chaîne d'approvisionnement mondiale ces dernières années. Au cours des sept premiers mois de 2023, les investissements effectifs de capitaux étrangers dans les industries manufacturières et de haute technologie de l'Anhui ont augmenté respectivement de 33,7 % et de 68,3 %, représentant une part de 52 % et de 45,2 %.

En tant qu'une des diverses plateformes de l'Anhui consacrées à la promotion de la coopération économique et commerciale internationale, la convention WMC collabore étroitement avec d'autres institutions locales, notamment la zone pilote de libre-échange en Chine (Anhui), 21 zones de développement national, 7 ports ouverts haut de gamme, 5 entrepôts sous douane globaux, 11 parcs industriels de coopération internationale de l'Anhui, 24 bases nationales de structuration et d'amélioration du commerce extérieur, ainsi que la « Tournée d'investissement dans la province de l'Anhui », la table ronde commerciale de Haike et la campagne de l'IDE « Anhui Going Global », qui apportent un soutien important en faveur de l'ouverture de l'Anhui sur le monde extérieur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 septembre 2023 à 03:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :