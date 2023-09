Une étude de LexisNexis Risk Solutions révèle que la conformité en matière de criminalité financière coûte plus de 206 milliards USD aux établissements financiers





Pratiquement tous les établissements financiers font état d'une augmentation des coûts de conformité en matière de criminalité financière au cours des 12 derniers mois

Rapportés à la population mondiale, ces coûts s'élèvent à 3,33 USD par mois et par personne en âge de travailler

ATLANTA, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a publié son rapport annuel sur le coût réel de la conformité en matière de criminalité financière (True Cost of Financial Crime Compliance Report). Cette étude analyse la manière dont les établissements financiers gèrent les dépenses et les défis associés à l'évolution des exigences en matière de criminalité financière. Elle reflète les points de vue de 1 181 professionnels de la conformité en matière de criminalité financière, issus de différentes petites, moyennes et grandes entreprises situées aux États-Unis / au Canada ainsi que dans les régions d' Asie-Pacifique (APAC), d'Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et d'Amérique latine.

Le rapport fournit des informations sur le coût financier de la conformité à l'échelle mondiale, dont les établissements financiers assument une part totale de 206,1 milliards USD. Ces coûts correspondent à 12 % des dépenses mondiales de recherche et de développement (R&D) et à 3,33 USD par mois pour chaque personne en âge de travailler dans le monde.

Les principales constatations du LexisNexis® Risk Solutions True Cost of Financial Crime Compliance Study Global Report ? 2023 sont les suivantes :

L'intelligence artificielle (IA) s'impose

Alors que certains secteurs en sont encore à évaluer l'impact qu'auront l'IA et l'apprentissage automatique, 71 % des professionnels de la conformité en matière de criminalité financière indiquent que leurs organisations optimisent d'ores et déjà l'exploitation des données par le biais d'analyses avancées. En outre, 72 % confirment utiliser des analyses et l'IA pour améliorer leurs procédures de conformité.

Cependant, à l'instar des évolutions qui sont intervenues au fil du temps dans la manière de travailler, les problèmes liés à la qualité et au cloisonnement des données, à l'utilisation d'anciens systèmes obsolètes et à l'absence de collaboration interne peuvent générer des activités de conformité et des dépenses superflues.

Les coûts de conformité en matière de criminalité financière restent élevés dans la région EMEA

L'étude révèle que les établissements financiers et leurs clients de la région EMEA continuent à assumer des dépenses plus élevées que ceux d'autres régions pour la conformité en matière de criminalité financière. Le coût total de la conformité en matière de criminalité financière dans la région EMEA dépasse de 39,8 % celui enregistré aux États-Unis / au Canada. Cet écart est révélateur en partie de la complexité croissante des exigences en matière de conformité.

À l'échelle mondiale, 78 % des organisations et 80 % de celles implantées dans la région EMEA indiquent que le réseau complexe de réglementations et de sanctions freine leurs activités commerciales. En revanche, les régions APAC et LATAM sont, par comparaison, plus efficaces en ce qui concerne les coûts, malgré des dépenses considérables en matière de conformité. Les dépenses de conformité en matière de criminalité financière s'élèvent dans la région APAC à 74,5 % et dans la région LATAM à 24,7 % de celles enregistrées aux États-Unis / au Canada.

Évoluer pour relever les défis à venir

Les CEO, vice-présidents et directeurs des établissements financiers à travers le monde ne sous-estiment pas les difficultés. De nombreuses nouvelles initiatives exacerbent la complexité existante des exigences en matière de criminalité financière qu'ils doivent respecter. Toutefois, 85 % des établissements financiers placent l'amélioration de l'expérience des clients au premier rang de leurs priorités, réaffirmant leur engagement de renforcer la confiance et de fournir entière satisfaction, et ce, même dans un contexte de multiplication des menaces financières. Ces efforts sont essentiellement axés sur l'optimisation de l'efficacité de la conformité en matière de criminalité financière dans le domaine des paiements. À l'échelle mondiale, 74 % des établissements financiers soulignent que cet aspect est essentiel ou associé à une priorité élevée.

« L'impact financier de la criminalité se répercute sur les états financiers des entreprises et les portefeuilles des clients », indique Grayson Clarke, senior vice-président de LexisNexis Risk Solutions. « Pour le bien de tous, les législateurs et régulateurs travaillent sans relâche avec les établissements financiers pour établir les mandats requis. Toutefois, ces efforts ont un prix élevé. Notre rapport souligne que les établissements financiers investissent des sommes considérables pour assurer leur conformité avec les réglementations en matière de criminalité financière. Une collaboration efficace au sein de ces établissements est cruciale pour améliorer l'expérience des clients tout en gérant ces coûts. En tirant parti des nouvelles technologies ainsi que des solutions existantes, les établissements financiers peuvent atteindre leurs objectifs, tout en fournissant aux clients des prestations optimales. »

Téléchargez le rapport « True Cost of Financial Crime Compliance Report ? 2023 » ici. (ce rapport est disponible uniquement en anglais)

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites LexisNexis Risk Solutions et RELX.

26 septembre 2023 à 03:00

