HIVENTURES INVESTIT DANS UNE START-UP HONGROISE QUI CRÉE UN AVENIR SANS BARRIÈRES





Access4you fournit des informations détaillées et fiables sur l'accessibilité de l'environnement bâti pour les personnes handicapées et les propriétaires. La start-up à impact social, fondée en 2019, dispose d'un système de signalisation unifié qui peut aider les groupes cibles du monde entier à naviguer tout en soutenant efficacement les objectifs commerciaux et de durabilité (ESG) des entreprises. Avec un investissement de 950 000 ? de Hiventures , le capital-risque prévalent en Hongrie, la société étend maintenant son réseau de partenaires sur les marchés internationaux.

BUDAPEST, Hongrie, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 15 % de la population mondiale, soit environ 1,3 milliard de personnes, souffrent d'un handicap. Pour mener une vie indépendante, ces personnes doivent anticiper leurs déplacements avant d'accéder à des lieux inconnus et y circuler.

« Nous pensons que la première étape de la (ré)intégration des personnes handicapées est l'accessibilité et des informations fiables et détaillées sur leur environnement. La marque de certification access4you® garantit que des informations certifiées sur l'accessibilité relatives à un lieu donné figurent gratuitement dans notre base de données, sur notre site Internet et notre application mobile pour les personnes souffrant de déficiences motrices, visuelles, auditives et cognitives. Ce n'est pas seulement une bonne chose pour la société, mais aussi pour les entreprises. Les propriétaires immobiliers peuvent utiliser la marque de certification pour augmenter la valeur de leur propriété, avoir des données certifiées dans leurs rapports ESG, tandis que nos partenaires accrédités gagnent des opportunités commerciales avec un impact social réel » a déclaré Balázs Berecz, fondateur et PDG d' Access4you , qui utilise un fauteuil roulant depuis 15 ans.

L'accessibilité et le manque d'informations détaillées et fiables à ce sujet sont des défis mondiaux. C'est pourquoi Access4you a commencé son expansion internationale en 2022 et, en plus de la Hongrie, travaille déjà en République tchèque, en Roumanie et en Inde avec l'aide d'un réseau de partenaires accrédités, dont Colliers et Bureau Veritas. « En élargissant notre réseau international de partenaires, nous travaillons ensemble à la construction d'un monde sans barrières », a ajouté le fondateur.

« Nous cherchons à fournir des capitaux à long terme pour soutenir les start-ups qui ont un impact positif sur la société ou l'environnement, en plus de leurs résultats économiques. Access4you s'intègre parfaitement dans ces paramètres. Les tendances croissantes du marché, l'évolutivité internationale et l'équipe soudée nous ont encore plus motivés à investir » a souligné Dénes Szluha, responsable de la division Start-up d'Hiventures.

À propos d'Hiventures

Hiventures , qui fait partie du Hungarian MFB Group, soutient l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial hongrois avec son capital et ses compétences professionnelles, notamment les start-ups innovantes à fort potentiel de croissance, les PME traditionnelles et les grandes entreprises.

26 septembre 2023 à 02:05

