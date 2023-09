GTNF 2023 : SMOORE remporte le Golden Leaf Award et présente un plan pour l'innovation face aux défis de l'industrie





SHENZHEN, Chine, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du GTNF 2023, qui avait pour thème « Changer le discours, changer le résultat », SMOORE a remporté le Golden Leaf Award de l'innovation pour le produit COSS de VAPORESSO. « COSS est un acronyme pour Convenient Operating and Smart Supplying (fonctionnement pratique et approvisionnement intelligent) », a expliqué Eve Wang, vice-présidente de SMOORE, lorsqu'elle a accepté le prix.

Remerciant les juges du GLA, Eve Wang a promis que Smoore continuerait de progresser et d'innover.

L'engagement de l'entreprise envers l'innovation a également été illustré par le discours d'ouverture d'Eve Wang au GTNF.

Elle a commencé par donner un aperçu de l'évolution des produits de vapotage au cours des 20 dernières années et par résumer les plus grands défis actuels : prévenir le vapotage des mineurs et minimiser l'impact environnemental des produits de vapotage.

Selon Eve Wang, le plan de SMOORE pour l'innovation face aux défis réside dans l'efficacité du vapotage, qui est une combinaison d'efficacité de l'atomisation et d'efficacité énergétique.

L'efficacité de l'atomisation, a-t-elle expliqué, se traduit par une utilisation complète du e-liquide pour une bonne saveur, davantage de bouffées et une amélioration de la rentabilité. Alors que l'efficacité énergétique tient à l'accroissement de la densité énergétique pour la réduction de la taille des batteries et donc des appareils les plus petits possibles. Dans l'ensemble, il s'agit d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire l'impact environnemental.

Eve Wang a ensuite évoqué et examiné le rôle de FEELM Max, FEELM Air et Power Alpha dans l'amélioration de l'efficacité du vapotage.

Eve Wang a conclu son discours en encourageant les acteurs à continuer d'innover et de faire évoluer la technologie. Exploiter les collaborations en matière d'innovation et de responsabilité sociale pour créer une solution équilibrée entre réglementation et expérience utilisateur.

Plus tard dans l'après-midi, Rex Zhang, le directeur principal de la stratégie chez SMOORE, a rejoint les invités pour faire « Un point sur la recherche d'innovation des NGP ».

Rex Zhang a détaillé les progrès de SMOORE en matière de durabilité et d'efficacité du vapotage. L'entreprise, a-t-il dit, a réduit la quantité de matériaux au lithium dans ses vaporisateurs et a augmenté la durée de vie de ses produits, de sorte que moins de produits seront éliminés et dans des volumes moindres.

Rex Zhang a également précisé la motivation à l'origine des innovations de SMOORE. « Je pense que la solution la mieux adaptée à la société est une solution équilibrée entre la réglementation et l'expérience utilisateur. La mission de SMOORE, "L'Atomisation rend la vie meilleure", s'aligne très bien sur cet objectif de continuer à travailler sur la R&D, en la perfectionnant afin d'améliorer la vie des gens. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219965/image_5004956_33341103.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219966/image_5004956_33341259.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219967/1.jpg

25 septembre 2023 à 19:17

