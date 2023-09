« From Ziquejie Terraces to the World » : Une invitation à parvenir à un consensus mondial sur la préservation et le développement des rizières en terrasse de Ziquejie





COMTÉ DE XINHUA, Chine, le 25 sept. 2023 /CNW/ -- En tant qu'important patrimoine culturel de l'humanité, les rizières en terrasse ont nourrit les civilisations agricoles, préservé la biodiversité et fourni nourriture et moyens de subsistance. Elles portent aussi la sagesse et l'histoire de l'humanité, démontrant une grande valeur écologique, économique, sociale et culturelle.

Les rizières en terrasse de Ziquejie, situées dans le comté de Xinhua, dans la province du Hunan, font partie des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) et des ouvrages d'irrigation patrimoniaux mondiaux. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a reconnu 78 SIPAM dans le monde, et la Chine figure au premier rang à ce chapitre, avec 19.

Le 20 septembre, l'événement Global Farming Culture Exchange and Mutual Learning, dont le thème était « From Ziquejie Terraces to the World », a eu lieu dans le comté de Xinhua, de la province du Hunan. Plus d'une centaine de participants de la Chine, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Thaïlande, du Rwanda, du Pakistan et d'autres pays ont discuté de SIPAM et d'ouvrages d'irrigation patrimoniaux mondiaux comme les rizières en terrasse de Ziquejie. Les parties concernées ont publié conjointement le consensus sur la préservation et le développement des rizières en terrasse au cours de la conférence.

Le consensus préconise d'identifier et de recenser les emplacements des rizières en terrasse, de promouvoir les cas typiques, de mettre en oeuvre des politiques de manière proactive et active, de respecter l'opinion publique et de renforcer la coopération internationale. Il plaide également en faveur de l'intensification commune des échanges et de l'apprentissage mutuel dans le domaine de l'agriculture, en explorant de nouvelles façons d'accélérer la préservation et le développement des rizières en terrasse, et en contribuant au principe de « conservation dans sa forme actuelle, d'utilisation dynamique et de formats d'entreprise intégrés » de rizières en terrasse dans le monde.

