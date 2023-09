Qn-SOLAR célèbre trois ans d'innovations majeures dans la fabrication de produits solaires en amont





XINYI, Chine, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 septembre 2023, le groupe Zhongqing (Qn-SOLAR) a célébré son troisième anniversaire lors d'un important événement qui s'est tenu à Xinyi, dans le Jiangsu, commémorant la première année de production de cellules solaires TOPCon de type N à haut rendement.

Des fonctionnaires de l'administration locale ayant des responsabilités en matière de surveillance des sites de production de Qn-SOLAR ainsi que des cadres des sept principales bases de fabrication de Qn-SOLAR, des bureaux à l'étranger et plus de 300 participants se sont réunis.

Jack Ren, fondateur et président de Qn-SOLAR, a évoqué les trois ans d'existence de la société. Il a noté l'alignement de Qn-SOLAR sur les tendances nationales et industrielles, en mettant l'accent sur le développement vert. Depuis ses débuts en tant que fabricant de produits photovoltaïques, l'entreprise est devenue leader dans le secteur de l'énergie intelligente en Chine. Jack Ren s'est fixé quatre objectifs clés :

engagement en faveur des stratégies nationales ;

intensification des efforts sur leurs principaux secteurs d'activité ;

amélioration de la production nationale et engagement sur le marché local ; et

promotion du bien-être de tous les acteurs, des clients aux employés.

Les progrès rapides de Qn-SOLAR renforcent les aspects fondamentaux de son développement et de sa croissance

En 2021, l'usine de Xinyi est passée de la signature du contrat à l'établissement du site, puis à l'installation de la chaîne de production en seulement 121 jours.

En 2022, l'usine de Dangyang est passée de l'état de début de construction à la capacité de production en moins de 150 jours.

En 2023, l'usine de Baotou est passée de la phase de début de la construction à la production officielle en seulement 50 jours.

De même, en 2023, l'usine de Dongzhi est passée de la phase de début de la construction à la production officielle en seulement 70 jours.

La construction des installations de Chizhou, Huaibei et Northwest est en progression constante... De nouvelles étapes sont régulièrement franchies.

Au cours des trois dernières années, Qn-SOLAR n'a cessé de progresser dans l'industrie solaire. Pour améliorer sa position sur le marché et son rayonnement, Qn-SOLAR a lancé 7 pôles stratégiques de fabrication de produits solaires à travers le pays, visant une capacité de production de 83 GW pour les cellules solaires à haut rendement et de 39 GW pour les modules de performance. La société a efficacement mis en place un réseau de production complet allant de Xinyi dans le Jiangsu à Baotou en Mongolie intérieure, et de Dangyang dans le Hubei à Dongzhi dans l'Anhui.

Lancement de nouveaux produits dans une quête permanente d'innovation

Dans le sillage de la vague technologique du type N, des entreprises comme Qn-SOLAR sont à la pointe des progrès de l'industrie, introduisant constamment des produits solaires de pointe sur le marché.

Lors de l'événement, Qn-SOLAR a présenté sa série Pioneer et mis en avant le module rectangulaire TOPCon de type N Pioneer No. 3. Fabriqué à l'aide de la cellule TOPCon à plusieurs grilles principales M10R, de la soudure à basse température, de la coupe non destructive précise et de l'encapsulation dense de Qn-SOLAR, il établit de nouvelles normes en matière d'efficacité et de performance. Compatible avec les normes de l'industrie, il assure une intégration transparente dans les systèmes existants. Le module atteint une puissance de crête de 615 W, une efficacité de 22,8 %, avec des offres primaires à 605 W, améliorant ainsi la rentabilité.

Avec ce nouveau positionnement, Qn-SOLAR continue d'affiner sa stratégie de marque, en utilisant un système de qualité et de service de premier ordre pour fournir des solutions solaires et des expériences de produits supérieures aux clients.

Qn-SOLAR participera notamment à quatre expositions mondiales en octobre :

ExpoSolar Colombia (4?6 octobre) ;

Zero Emission Mediterranean à Rome (12?14 octobre) ;

(12?14 octobre) ; Smart Energy Forum en République tchèque (17-18 octobre) ;

Solar Solutions Kortrijk en Belgique (25?26 octobre).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219605/1.jpg

25 septembre 2023 à 15:39

