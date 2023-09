Le ministre Champagne demande aux entreprises internationales de transformation des aliments de prendre les mesures nécessaires pour stabiliser le prix des denrées alimentaires au profit des consommateurs canadiens





OTTAWA, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, ont rencontré aujourd'hui les représentants des entreprises internationales de transformation des aliments dans le contexte des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour offrir un répit aux consommateurs canadiens. Les entreprises rencontrées se sont engagées à appuyer les efforts du gouvernement visant à stabiliser le prix des alimentaires.

Lors de la rencontre, les ministres ont réitéré l'importance pour les entreprises de transformation des aliments et les détaillants de travailler conjointement afin de soutenir les nouvelles stratégies et mesures pour stabiliser efficacement le prix du panier d'épicerie au Canada.

Les ministres ont reconnu qu'en dépit des nombreux défis à surmonter, il faut absolument accroître la concurrence et l'innovation dans ce secteur.

Les mesures prises par les entreprises de transformation ne doivent cependant pas avoir de répercussions négatives sur les petits fournisseurs, sur le prix que les agriculteurs obtiennent pour leurs produits, ni sur les mécanismes de fixation des prix déterminés par les industries régies par la gestion de l'offre.

Les ministres se sont engagés à collaborer avec tous les joueurs de l'industrie afin de soutenir les Canadiens. Insistant sur la nécessité d'une approche globale, les ministres ont déclaré souhaiter poursuivre leur collaboration au cours des prochaines semaines avec les grandes entreprises de transformation et d'autres joueurs de l'industrie, tant nationaux qu'internationaux, dans le but de stabiliser le prix des aliments au Canada.

