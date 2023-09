FLO obtient une facilité de crédit de 60 millions de dollars du Groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale





Ce financement permet à FLO de poursuivre la croissance de ses activités

VILLE DE QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a annoncé avoir obtenu une facilité de crédit renouvelable de 60 millions de dollars canadiens de la Banque Nationale du Canada , par l'intermédiaire de son groupe bancaire Technologie et Innovation. Cette facilité de crédit constitue un rehaussement du financement de 20 millions de dollars obtenu en 2021, ce qui permet à FLO d'accélérer davantage la croissance de son réseau de recharge de VE en Amérique du Nord alors qu'elle poursuit son expansion soutenue au Canada et aux États-Unis.

« Ce mécanisme est une autre validation de la stratégie commerciale fructueuse de FLO et preuve de notre croissance alors que nous continuons d'être témoins d'un élan incroyable dans notre industrie, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. Notre relation d'affaire de longue date et renouvelée avec la Banque Nationale du Canada permet à FLO de bien se positionner pour poursuivre sa stratégie ambitieuse, soutenir le développement durable et consolider son rôle dans la mise en place d'une mobilité sans émission. »

FLO a connu une croissance considérable au cours des 24 derniers mois, où elle a plus que doublé sa main-d'oeuvre et a prolongé son expansion sur le marché américain.

« Depuis plus de 25 ans, notre groupe s'est associé de belles histoires à succès d'entreprises canadiennes et FLO en fait partie, a déclaré Tuyen Vo, Cheffe - Groupe Technologie & Innovation. La Banque Nationale tient à soutenir une transition énergétique harmonieuse et inclusive vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous sommes heureux d'appuyer le plan d'affaire de FLO. Cette facilité de crédit supplémentaire témoigne notamment de la qualité de l'équipe de FLO et de tout le travail qu'elle a accompli pour étendre l'accès à une infrastructure de recharge fiable des VE en Amérique du Nord. »

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous contribuons à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 95 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

