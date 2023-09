Une nouvelle plaque provinciale commémore l'École Saint-Louis-de-Gonzague





SUDBURY, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien, en partenariat avec le Réseau d'action communautaire de la haute-ville de Sudbury, a dévoilé une plaque provinciale commémorant l'école Saint-Louis-de-Gonzague. L'importance de l'école tient au rôle qu'elle a joué dans la protection de l'accès à l'éducation en langue française pendant la période difficile du règlement 17.

« Le Réseau d'action communautaire (RAC) de la haute-ville de Sudbury est ravi de voir l'importance historique et linguistique de l'École Saint-Louis-de-Gonzague reconnue par l'installation d'une plaque provinciale », a déclaré Cortney St-Jean, présidente du RAC de la haute-ville de Sudbury. « C'est la concrétisation des efforts de notre RAC qui a réussi à protéger la façade extérieure du bâtiment grâce à l'attribution d'une désignation patrimoniale. L'utilisation du français comme langue d'enseignement à l'école durant la période initiée en 1912 de l'application du règlement 17 par le gouvernement provincial a été rendue possible grâce au plan bien préparé et discret mis à exécution de manière collective par notre communauté. Il s'agit d'une belle histoire, celle de la capacité de Sudbury à résister à la discrimination linguistique. »

« L'École Saint-Louis-de-Gonzague a joué un rôle crucial dans la protection et l'épanouissement de la langue française et de l'identité franco-ontarienne à Sudbury », a ajouté John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « Cette nouvelle plaque provinciale salue la force et la résilience de cette communauté et de tous ceux qui ont reçu leur instruction dans cette école. La Fiducie est ravie d'être à Sudbury pour faire connaître cette histoire aujourd'hui, à l'occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. »

La plaque se lit comme suit :

ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

La protection des droits linguistiques et des droits à l'éducation a fait l'objet d'une lutte continue dans l'histoire franco-ontarienne. Alors que le Règlement 17 (1912-1927) interdit l'enseignement en français après la deuxième année du cycle primaire en Ontario, le Conseil des écoles séparées romaines catholiques de Sudbury (CESRCS) décide de séparer les élèves anglophones des élèves francophones en bâtissant en 1915 l'École séparée centrale : là, la minorité anglophone suit ses propres cours et la majorité francophone continue de recevoir une éducation en français entre des visites de l'inspecteur provincial. En 1923, l'école est rebaptisée Saint-Louis-de-Gonzague et accueille désormais uniquement des élèves franco-ontariens. Après la suspension du Règlement 17 en 1927, les conseillers scolaires du CESRCS persuadent les responsables de la Sudbury High School de subventionner, entre 1930 et 1940, un programme catholique et bilingue de niveau secondaire à Saint-Louis-de-Gonzague. C'est un fait rare à l'époque à cause de l'interdiction du financement de tels programmes par la législation provinciale. En 1940, le programme en français de niveau secondaire est réduit à un simple cours de français, intégré au programme d'anglais ordinaire et transféré à la Sudbury High School; Saint-Louis reste une école élémentaire française par la suite. Bien que l'École Saint-Louis-de-Gonzague ait fermé ses portes en 2000, elle témoigne de la résistance passive des Franco-Ontariens face à la suppression de leur langue dans les écoles ontariennes, ainsi que des débuts de l'enseignement secondaire public en français, pleinement reconnu par la province en 1968.

Faits en bref

La plaque sera installée de façon permanente à l'ancienne école, située au 162, rue Mackenzie, à Sudbury .

. La Fiducie possède plusieurs plaques qui honorent le patrimoine franco-ontarien, notamment les suivantes : Jeanne Lajoie 1899-1930, La présence francophone à Cornwall et L'École Guigues et le règlement 17.

25 septembre 2023 à 13:45

