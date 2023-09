KnowBe4 lance « Hack-A-Cat », un nouveau jeu de cybersécurité sur Roblox





KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme de formation à la sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau jeu de cybersécurité « Hack-A-Cat », disponible sur Roblox, l'une des plateformes de jeu les plus populaires sur le marché actuellement.

Ce jeu est le premier accès de KnowBe4 à la plateforme Roblox qui vise à sensibiliser les jeunes aux cybermenaces et aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Dans « Hack-A-Cat », jusqu'à quatre gamers peuvent jouer le rôle d'un chat ou d'une souris et s'affronter pour collecter des jetons et atteindre leurs objectifs. Les chats ont pour mission d'expédier leur thon avant la fin du délai imparti, tandis que les souris font tout pour torpiller les efforts des chats en utilisant de véritables tactiques de piratage de sécurité. Quel que soit leur rôle, les gamers acquièrent des compétences essentielles en matière de cybersécurité grâce à des enseignements sur la sécurité des courriels, la reconnaissance des cybermenaces et bien plus encore.

« Nous avons pensé que notre nouveau jeu « Hack-A-Cat » sur Roblox était une occasion unique d'éveiller l'intérêt d'un public plus jeune en matière de cybersécurité », a déclaré Stu Sjouwerman, CEO de KnowBe4. « L'éducation à la cybersécurité est essentielle à tout âge, en particulier pour les jeunes qui passent beaucoup de temps en ligne et sont exposés à des menaces de sécurité dont ils n'ont sans doute même pas conscience. « Hack-A-Cat » est à la fois un jeu et un outil, car il favorise la sensibilisation à la cybersécurité et apprend aux gamers à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique ».

Pour en savoir plus sur le jeu et découvrir comment accéder à la plateforme Roblox, veuillez cliquer sur le site ici.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme de formation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage au monde, est utilisée par plus de 60 000 entreprises dans le monde entier. Fondée par Stu Sjouwerman, spécialiste des technologies de l'information et de la sécurité des données, KnowBe4 aide les entreprises à aborder l'aspect humain de la sécurité en les sensibilisant aux ransomwares, au CEO fraud et à d'autres tactiques d'ingénierie sociale grâce à une approche nouvelle de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Kevin Mitnick, spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale et Chief Hacking Officer de KnowBe4, a participé à la conception de la formation KnowBe4 en s'inspirant de ses tactiques d'ingénierie sociale très bien documentées. Des dizaines de milliers d'entreprises font confiance à KnowBe4 pour mobiliser leurs utilisateurs finaux, qui représentent leur dernière ligne de défense.

25 septembre 2023 à 12:50

