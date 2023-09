Mercedes-Benz s'associe à MasterCard pour introduire des paiements natifs en voiture à la pompe : payez par empreinte digitale directement dans la voiture avec Mercedes pay+





Les clients Mercedes-Benz en Allemagne peuvent désormais démarrer le processus de ravitaillement directement depuis leur véhicule et payer numériquement par empreinte digitale. En éliminant le besoin de saisir un code PIN ou de s'authentifier via un appareil mobile, les conducteurs peuvent désormais bénéficier de paiements pratiques pour améliorer l'expérience à bord du véhicule. Le service de paiement natif embarqué via Mercedes pay+ transformera la voiture en un moyen de paiement et pourra être utilisé pour effectuer des paiements dans les stations-service à l'aide du capteur d'empreintes digitales intégré au système d'infodivertissement MBUX. Cette fonctionnalité est désormais disponible avec les cartes de débit et de crédit MasterCard sur les modèles Mercedes-Benz actuels.1

L'autorisation de paiement par empreinte digitale dans une station-service représente le premier cas d'utilisation de paiements natifs en voiture au point de vente. Mercedes-Benz est en outre le premier constructeur automobile au monde à intégrer la plateforme Secure Card on File for Commerce de MasterCard dans une voiture. Cette technologie permet de chiffrer les données de transaction à l'aide de cryptogrammes attribués de manière unique2, protégeant ainsi les informations de paiement sensibles.

« Avec Mercedes pay+, nous facilitons le quotidien de nos clients. Ils peuvent désormais payer leur plein directement depuis leur voiture en utilisant leur empreinte digitale, de manière simple, sûre et pratique. Un processus de paiement intuitif et une expérience client de premier ordre constituent la base du succès des offres numériques. Nous sommes pionniers dans le domaine du paiement natif embarqué et travaillons déjà à l'intégration d'autres services », déclare Franz Reiner, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Mobility AG.

Une étude menée par la société d'études de marché allemande GfK pour le compte de MasterCard montre qu'environ la moitié des 18-39 ans commanderaient et paieraient des services et des biens directement via l'écran d'infodivertissement. Les défenseurs de cette technologie souhaitent utiliser le paiement en voiture principalement pour des services quotidiens liés à l'automobile : 60 % paieraient leur plein ou la recharge de leur véhicule électrique directement via la voiture.

« Les paiements numériques arrivent à maturité et les consommateurs souhaitent adopter de nouvelles formes qui s'intègrent dans leurs expériences et activités quotidiennes », déclare Jorn Lambert, directeur du numérique chez MasterCard. « Grâce à notre technologie de paiement dynamique, nous sommes fiers de travailler main dans la main avec Mercedes-Benz pour offrir à ses véhicules des expériences commerciales plus sûres, intelligentes et astucieuses. Nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts pour stimuler davantage l'innovation dans ce domaine en Allemagne et dans le monde entier. »

Christopher Miller, analyste émergent des paiements chez Javelin, ajoute : « Cet effort conjoint entre MasterCard et Mercedes-Benz pour permettre des paiements natifs dans les voitures pour le plein de carburant est l'exemple d'une étape concrète vers un écosystème de paiements plus transparent et intégré qui rassemble les besoins des consommateurs, des données appropriées et des informations d'identification de paiement permettant de réduire les frictions de paiement tout en préservant la sécurité des paiements. Cette annonce souligne l'importance d'expériences de paiement véritablement intégrées de bout en bout, du matériel d'authentification dans le véhicule au calcul des coûts et des besoins en carburant, en passant par l'envoi par des reçus par e-mail. Des flux de paiement véritablement différenciés aideront à persuader les consommateurs d'adopter des technologies émergentes telles que le paiement en voiture. Pour proposer ce type d'expériences, il faut des partenaires capables de coordonner tous ces différents composants en une solution facile à utiliser et à comprendre pour les consommateurs. »

Fonctionnement du paiement en voiture avec empreinte digitale

Lorsqu'un conducteur arrive dans une station-service connectée et coupe le moteur, le service Mercedes me Fuel & Pay démarre automatiquement sur le système d'infodivertissement MBUX.3 Une fois lancé, le conducteur peut simplement sélectionner la pompe appropriée. Même avant de faire le plein, le système calculera le montant total maximum en fonction du prix actuel du carburant et de la quantité de carburant lorsque le réservoir est plein. Et plutôt que d'autoriser le paiement via un appareil mobile, le conducteur finalisera sa transaction de manière transparente grâce à l'authentification par empreinte digitale.4 Après avoir fait le plein, le conducteur verra la quantité de carburant ravitaillée et le montant de la facture sur sa carte de débit ou de crédit MasterCard sur l'écran MBUX. Le paiement sera effectué automatiquement et le conducteur pourra quitter la station-service sans avoir à marcher jusqu'à la zone de paiement. La facture est ensuite envoyée au client par e-mail.

Où trouver Mercedes me Fuel & Pay

Le paiement sans contact via Mercedes me Fuel & Pay et avec le capteur d'empreintes digitales est désormais possible dans plus de 3 600 stations-service partenaires en Allemagne. Les consommateurs peuvent utiliser leur carte de crédit ou de débit MasterCard émise en Allemagne5 pour effectuer un paiement natif en voiture en enregistrant leur carte dans le compte utilisateur Mercedes me et en l'activant dans le véhicule via le système d'infodivertissement MBUX Mercedes pay+.

Le paiement par empreinte digitale depuis la voiture sera bientôt étendu à d'autres services liés aux véhicules et à d'autres marchés européens.

À propos de MasterCard

MasterCard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission est de connecter et de dynamiser une économie numérique inclusive qui profite à tous et partout en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et une véritable passion, nos innovations et solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

À propos de Mercedes-Benz Mobility

Avec environ 10 000 collaborateurs, Mercedes-Benz Mobility est spécialisée dans les services financiers et de mobilité. Ses produits vont du financement et du leasing à l'abonnement de véhicules, la location et la gestion de flotte, en passant par l'assurance, les services de mobilité innovants, les solutions de paiement numérique et les produits et services liés à la recharge. Mercedes-Benz Mobility est une division du groupe Mercedes-Benz AG, qui comprend également le constructeur automobile Mercedes-Benz AG, l'un des plus grands fournisseurs de voitures particulières et de fourgonnettes haut de gamme et de luxe. Mercedes-Benz Group AG est l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En tant que prestataire de services financiers, les entités Mercedes-Benz Mobility soutiennent les ventes des marques automobiles du groupe Mercedes-Benz dans le monde entier. Mercedes-Benz Mobility propose en outre des produits et services complets dans les domaines de la recharge à domicile, dans les lieux publics et pour les cas d'utilisation professionnelle. En Allemagne, Mercedes-Benz Bank est l'une des principales banques de financement automobile. Des offres de mobilité flexibles telles que l'abonnement Mercedes-Benz Rent ou EQ permettent une entrée simple et flexible dans l'électromobilité, complétant ainsi le portefeuille de services. Avec sa filiale Athlon, Mercedes-Benz Mobility est présente en Europe dans la gestion opérationnelle de flottes et la location de véhicules et est responsable d'environ 400 000 véhicules. Mercedes-Benz Mobility investit également sur le marché des services de mobilité urbaine : la coentreprise FREE NOW est pionnière de la mobilité multimodale avec sa plateforme numérique Mobility-as-a-Service. La société Digital Charging Solutions GmbH (DCS), à l'origine de la coentreprise CHARGE NOW, rassemble des conducteurs de véhicules électriques et des exploitants de bornes de recharge. Son portefeuille inclut également StarRides, une coentreprise de services de transport en limousine en Chine, et une participation dans le service de chauffeur berlinois Blacklane. En 2022, Mercedes-Benz Mobility a financé ou loué environ un véhicule sur deux parmi tous les véhicules du groupe Mercedes-Benz vendus dans le monde. Cela correspond à un volume de contrat de 132,4 milliards d'euros. Le secteur d'activité a généré un chiffre d'affaires de 27,0 milliards d'euros en 2022 et a réalisé un BAII ajusté de 2,4 milliards d'euros. Mercedes-Benz Mobility est présent dans 35 pays.

1 Séries : 223, 206, 254, 232 2 Mercedes-Benz utilise le Mastercard Digital Enablement Service (MDES) pour chiffrer les données de transaction. Le numéro de carte physique du client est remplacé par un « jeton ». Les informations de paiement sont créées une fois pour chaque transaction individuelle et le jeton ne peut être utilisé que par le commerçant qui l'a demandé. 3 Pour utiliser les services Mercedes me connect, créez un identifiant Mercedes me et acceptez les conditions d'utilisation des services Mercedes me connect. Les services présentés ainsi que leur disponibilité et leurs fonctionnalités dépendent notamment du modèle du véhicule, de l'année de fabrication, des équipements optionnels sélectionnés et du pays. 4 La conformité à l'authentification forte du client (SCA) nécessite une authentification à deux facteurs comprenant : quelque chose que le consommateur connaît (par exemple un mot de passe), possède (par exemple un appareil connecté) ou est (par exemple des données biométriques). Mercedes pay utilise le MasterCard Token Authentication Framework, où l'authentification (SCA) est transférée des banques émettrices de la carte à Mercedes pay. 5 L'autorisation est soumise à la banque ou à la caisse d'épargne émettrice de la carte et non à Mercedes-Benz.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

