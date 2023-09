Des médaillés paralympiques sont les têtes d'affiche d'une équipe d'étoiles du paracyclisme canadien nommée pour les Jeux parapanaméricains 2023





- Shelley Gautier, Charles Moreau, Mike Sametz et Keely Shaw au nombre des huit coureurs qui se préparent à concourir

- Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre à Santiago, au Chili

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Une équipe composée de huit paracyclistes expérimentés et accomplis a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago, ont annoncé lundi le Comité paralympique canadien et Cyclisme Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- PARACYCLISME

L'équipe est composée de quatre Paralympiens dans le sport du paracyclisme. Il s'agit de Shelley Gautier, Charles Moreau, Mike Sametz et Keely Shaw, également médaillés paralympiques. Nathan Clement et Mel Pemble sont également des Paralympiens, mais dans d'autres sports, soit la paranatation et le ski para-alpin, respectivement.

«?Je suis ravi d'avoir l'occasion de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains et de poursuivre sur la lancée des championnats du monde 2023?», déclare Clement. «?Après avoir fait l'expérience de la compétition aux Jeux parapanaméricains en 2015, à Toronto dans le sport de la natation, je suis vraiment heureux de participer de nouveau à des Jeux multisports. Lorsqu'on a la chance de concourir devant des foules bruyantes et passionnées, cela alimente en nous la flamme nécessaire pour favoriser les apprentissages et nourrir la passion, à l'approche de la saison 2024.?»

Gautier est la membre la plus expérimentée de l'équipe. Triple Paralympienne (2012, 2016, 2020) et 18 fois championne du monde, elle a également remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Elle compte deux participations aux Jeux parapanaméricains (2011, 2015) couronnées par des médailles d'argent.

Double Paralympien (2016, 2020), Moreau a été l'un des meilleurs coureurs du Canada à Rio où il a récolté deux médailles de bronze. Également double médaillé de bronze à la seule édition des Jeux parapanaméricains à laquelle il a participé en 2015, il fait partie, depuis de nombreuses années, des meilleurs au monde dans une catégorie très compétitive.

Sametz a effectué un retour réussi à la compétition internationale cette année après avoir manqué les quatre dernières saisons pour cause de blessures et de maladie. Paralympien des Jeux de Rio 2016, il est médaillé de bronze paralympique, ancien champion du monde et médaillé d'argent des Jeux parapanaméricains de Toronto 2015.

Paralympienne de Tokyo 2020, Shaw a décroché la première médaille du Canada à ces Jeux, le bronze en poursuite individuelle. Depuis son entrée sur la scène des championnats du monde en 2018, elle a gravi les échelons de façon constante et est aujourd'hui une étoile confirmée dans son sport.

«?Santiago sera pour moi une excellente occasion de mesurer où j'en suis avant les Paralympiques à Paris?», indique Shaw. «?C'est sûr que la compétition sera difficile, mais je suis impatiente de voir où je me situe, et j'espère revenir médaillée de Santiago. Les performances au Chili paveront la voie pour la dernière étape vers Paris, où j'espère que j'améliorerai mes résultats de Tokyo.?»

À leur deuxième saison sur le circuit international du paracyclisme, Clement et Pemble sont devenus des forces avec lesquelles il faut compter. Clement, qui a l'expérience des Jeux parapanaméricains, ayant remporté une médaille de bronze en 2015 en paranatation, a aujourd'hui quatre médailles des championnats du monde à son palmarès. Pour sa part, Pemble a fait des débuts retentissants aux championnats du monde en 2022 en raflant deux médailles d'or et en signant un record du monde et n'a depuis lors jamais ralenti la cadence, ayant récolté deux autres podiums en 2023.

«?Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour mes premiers Jeux parapanaméricains?», déclare Pemble. «?En tant qu'athlète d'hiver, c'est un événement que je regardais comme une enfant contemple la vitrine d'un magasin de bonbons, c'est donc très excitant de pouvoir en faire moi-même l'expérience! Après des championnats du monde qui se sont si bien passés, j'espère poursuivre sur ma lancée, mais j'ai aussi une impression d'inachevé par rapport à certains objectifs que je m'étais fixés, et je compte bien rectifier le tir à ces Jeux.?»

Alexandre Hayward et Tarek Dahab feront leurs débuts à des Jeux multisports d'envergure. Hayward, qui a également concouru en basketball en fauteuil roulant à un haut niveau, s'est classé à la cinquième place à sa première participation aux championnats du monde en 2022. Dahab, qui en est à sa première année au sein de l'équipe nationale, a prouvé qu'il a sa place parmi les meilleurs au monde en terminant quatrième au contre-la-montre cet été aux Mondiaux.

Cette équipe a rapporté 10 médailles des Championnats du monde de cyclisme de l'UCI, qui se sont tenus à Glasgow en août. Cela inclut deux titres mondiaux -- Clement au contre-la-montre masculin sur route dans la catégorie T1 et Pemble à l'omnium féminin C3 sur la piste (une épreuve qui ne figure pas au programme des Jeux parapanaméricains).

Aux Jeux parapanaméricains, les courses de paracyclisme sur route se dérouleront du 19 au 26 novembre, alors que les épreuves sur piste auront lieu les 23 et 24 novembre. L'événement compte pour la qualification en vue des Jeux paralympiques, car les coureurs obtiendront des points en fonction de leurs résultats. Les places de quota par pays pour les épreuves de paracyclisme aux Jeux de Paris 2024 seront basées sur les classements de diverses compétitions qui se tiendront avant le 30 juin 2024.

Dahab, Hayward, Pemble, Sametz et Shaw prendront part aux épreuves sur piste et sur route, et les huit membres de l'équipe disputeront les courses sur route.

Quatre athlètes -- Dahab, Hayward, Pemble et Shaw -- participeront à leurs premiers Jeux parapanaméricains, tandis que Clement fera ses débuts parapanaméricains dans le sport du paracyclisme.

«?Je suis très heureux d'accueillir ces huit paracyclistes au sein de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne des Jeux de Santiago 2023. « Il s'agit d'une équipe extrêmement accomplie qui, j'en suis certain, se démarquera à Santiago. C'était très excitant de suivre leurs résultats exceptionnels aux championnats du monde cet été, et j'ai hâte de les regarder et de les soutenir en personne aux Jeux. »

«?Quel incroyable groupe d'athlètes?», ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission. «?Ces huit coureurs ont connu un été de compétition couronné de succès, et qu'ils aient déjà participé à plusieurs Jeux paralympiques ou qu'il s'agisse de leurs premiers Jeux multisports, ils se rendront à Santiago en qualité de prétendants sérieux à surveiller. Félicitations à tous les athlètes sélectionnés pour représenter le pays?; ce sera un plaisir de vous encourager et sachez que tout le contingent canadien sera derrière vous à Santiago.?»

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive approuvée sera communiquée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Cyclisme Canada : CyclismeCanada.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

25 septembre 2023 à 12:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :