Cinquième édition de l'événement «?Les institutions mangent local!?»





LONGUEUIL, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté qu'Aliments du Québec dévoile aujourd'hui au Collège de Rosemont la cinquième édition de l'événement Les institutions mangent local!, en présence de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et de partenaires du domaine institutionnel et bioalimentaire. Du 25 septembre au 1er octobre 2023, toutes les institutions de la province sont invitées à déployer des activités, petites ou grandes, afin de faire connaître à leurs usagers l'importance de découvrir, cuisiner et déguster les délicieux produits du Québec.

Les institutions mangent local! est une initiative du programme Aliments du Québec au menu -- institution, développé par Aliments du Québec et Équiterre, avec le soutien du MAPAQ et en collaboration avec le Défi je mange local porté par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ).

Le programme Aliments du Québec au menu reconnait les efforts d'approvisionnement des institutions qui mettent des aliments du Québec dans leur menu afin de permettre aux Québécois de manger local à l'extérieur de la maison. Parmi les institutions engagées dans le programme, on trouve des établissements de différents secteurs : services de garde à la petite enfance, écoles, cégeps, universités, établissements de santé, cafétérias d'entreprise et milieux de travail.

Près de 630 institutions publiques et privées sont reconnues par le programme Aliments du Québec au menu, ce qui représente le double de l'an dernier. De ce nombre, 356 institutions publiques sont visées par la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ). Le programme de reconnaissance d'Aliments du Québec est un levier important dans l'atteinte des objectifs d'augmentation de la part des aliments de chez nous achetés par les institutions du Québec.

Emmanuel Bilodeau vous lance le défi de manger local

Cette année, Aliments du Québec s'est associé au comédien, humoriste, fervent locavore et boulanger amateur Emmanuel Bilodeau, qui agit à titre de porte-parole de l'événement. Pour l'occasion, il a invité les institutions à joindre le mouvement en leur lançant trois défis via des capsules vidéo diffusées sur le web.

L'an dernier, plus de 40 000 participants de partout au Québec ont pris part à plus de 300 actions : marchés éphémères, rencontres de producteurs, dégustations, ateliers de cuisine, etc. Cette année encore, tous les établissements sont invités à célébrer les aliments locaux.

Renouvellement de la convention par le MAPAQ

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a également annoncé aujourd'hui le renouvellement de la convention octroyée à Aliments du Québec, assortie d'une enveloppe de 16 millions de dollars pour les trois prochaines années. Cette somme permettra à l'organisation de solidifier ses actions et de continuer à déployer ses programmes. Concrètement, Aliments du Québec poursuivra ses grandes actions de promotion qui contribuent au développement, à l'essor et au rayonnement de l'industrie bioalimentaire du Québec en étant un gage de confiance reconnu par les consommateurs québécois.

« Aliments du Québec est un partenaire de premier plan pour soutenir notre vision d'une plus grande autonomie alimentaire durable. L'identification claire de l'origine québécoise et locale des produits bioalimentaires facilite leur positionnement dans les différents réseaux de distribution et permet aux consommateurs de mieux les repérer et d'orienter leurs choix. Je suis très heureux du soutien annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'un pilier important de notre stratégie et les résultats sont concrets. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aliments du Québec tient à remercier le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de nous avoir réitéré sa confiance en renouvelant notre convention. Nos marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons bio sont des repères fiables pour les consommateurs. Nous pourrons continuer nos efforts d'identification et de promotion des produits des entreprises adhérentes ainsi que nos efforts d'éducation et de sensibilisation à l'achat local auprès des citoyens et des institutions. La cinquième édition de l'événement Les institutions mangent local! que nous lançons aujourd'hui fait partie de nos initiatives porteuses où des dizaines de milliers de participants célèbrent les aliments d'ici. Cela démontre l'intérêt constant des Québécois envers les produits locaux. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

« Chez Équiterre, nous sommes très heureux de constater le retour de l'événement pour la cinquième année consécutive. On se réjouit de voir de plus en plus d'institutions mettre en place des mesures concrètes pour intégrer davantage d'aliments sains, locaux et écoresponsables. Ces initiatives sont le point de départ pour initier la transition vers un système alimentaire sain et durable, de la terre à l'assiette. Il est essentiel de favoriser les liens de proximité entre les citoyen(ne)s et les agriculteur(trice)s pour aligner alimentation et production agricole. Cette approche profite à notre santé, à l'économie locale et à l'environnement, particulièrement dans le contexte actuel de crise climatique. »

Murielle Vrins, gestionnaire de programme, Alimentation durable chez Équiterre

« Les habitudes alimentaires prennent racine à la maison, mais passent également par nos institutions. C'est pourquoi l'accompagnement vers la collaboration entre ces institutions et les agriculteurs de nos régions est essentiel, car elle représente une stratégie efficace pour encourager la consommation locale. Dans le cadre de la mission du Défi je mange local, qui vise à accroître la part des aliments locaux dans nos assiettes, nous sommes fiers de faciliter ces connexions. »

Karina Marquis, Responsable des communications et promotion au Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ)

À propos d'Aliments du Québec

Le Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie bioalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de plus de 25?000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons. Son programme Aliments du Québec au menu reconnait les restaurants et les institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Pour que le choix du local soit possible aussi bien en épicerie qu'au restaurant ou à la cafétéria.

Alimentsduquebec.com

À propos d'Équiterre

Équiterre est l'un des principaux organismes environnementaux du Québec et travaille à rendre tangibles, accessibles et inspirantes les transitions vers une société écologique et juste. Par des projets de démonstration, d'éducation, de sensibilisation, de recherche, d'accompagnement et de mobilisation, Équiterre mobilise des citoyens, groupes sociaux, entreprises, organisations publiques, municipalités, chercheurs et des élu(e)s qui influencent les politiques publiques des gouvernements.

Équiterre.org

À propos du Défi je mange local

Le Défi je mange local est une initiative portée par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ) qui a pour mission d'accompagner les citoyennes et les citoyens du Québec à effectuer une transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale à l'année, une bouchée à la fois.

www.defijemangelocal.ca

SOURCE Aliments du Québec

25 septembre 2023 à 11:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :