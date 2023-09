Pour le patient et pour le personnel - Québec inaugure les nouveaux espaces de l'Institut de cardiologie de Montréal





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux espaces rénovés et modernisés de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM).

Rappelons que l'amélioration des infrastructures fait partie des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, mais aussi pour rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel.

Les nouveaux locaux de l'urgence, de consultations externes, des unités de soins et du centre de formation procureront un environnement de travail plus ergonomique et adapté aux besoins des patients et patientes, ainsi que de leurs proches et du personnel. Ils permettront également une meilleure prévention des infections. Concrètement, ces travaux auront permis de doubler la surface de l'ICM et de permettre l'acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie.

Citations :

« Nous poursuivons la modernisation des infrastructures de notre réseau de la santé et des services sociaux, l'une des mesures phares du Plan santé. Les nouveaux espaces rénovés et modernisés de l'Institut de cardiologie de Montréal permettront d'offrir à la population du Québec des milieux de soins mieux adaptés, ainsi que des environnements de travail plus attrayants pour le personnel. Je tiens à remercier toutes nos équipes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Votre dévouement fait la différence. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le Québec excelle dans le domaine des sciences de la vie et l'Institut de cardiologie de Montréal joue un rôle de premier plan dans ce secteur stratégique. L'expertise de calibre international qu'on y trouve fait de la grande région de Montréal un pôle névralgique d'innovation. Ces nouveaux espaces sont une excellente nouvelle pour Montréal et pour la future zone d'innovation que nous travaillons à mettre en place. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La modernisation et l'agrandissement de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) contribueront significativement au développement du pôle de santé que nous développons dans l'est de Montréal. Ces importants travaux que nous avons réalisés nous permettront d'accueillir un plus grand nombre de patients en provenance de Montréal et des régions avoisinantes tout en favorisant une meilleure attraction et rétention du personnel pour l'ICM. C'est une excellente nouvelle pour l'Est et une importante étape de franchie dans la revitalisation du secteur. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je suis très fière aujourd'hui de cette autre bonne nouvelle, faisant partie du Plan santé du gouvernement. Les Montréalais et les Montréalaises, incluant ceux et celles de ma circonscription d'Anjou-Louis-Riel, pourront bénéficier des nouveaux espaces agrandis et modernisés de l'Institut de cardiologie de Montréal. Une surface doublée et de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie aideront à répondre aux besoins de la population grandissante. »

Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Parmi les améliorations engendrées par ces travaux, on note :

l'agrandissement et la modernisation de l'urgence ainsi que la création d'une entrée qui lui est réservée;



la création de deux unités de soins critiques avec 60 chambres individuelles;



la création du Centre de formation d'excellence en santé cardiovasculaire avec salles de simulation et un nouvel auditorium de 200 places;



le regroupement des activités des services ambulatoires sur deux étages d'un bâtiment leur étant consacré;



la multiplication par quatre du nombre de chambres individuelles (de 25 à 100);



la création d'un stationnement souterrain pour les usagers et usagères et d'un stationnement extérieur étagé pour le personnel et les médecins;



le regroupement des bureaux du secteur administratif de l'ICM sur un même étage.

Rappelons qu'un montant de 257 millions $ a été autorisé pour la réalisation de ce projet en février 2018.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

25 septembre 2023 à 10:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :