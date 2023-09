La 134e Foire de Canton prend de l'ampleur alors que l'Allemagne, la Turquie et les Pays-Bas sont désormais l'objet de promotion





GUANGZHOU, Chine, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de la Foire de Canton et directeur général du Centre du commerce extérieur de la Chine, a dirigé une éminente délégation lors d'une vaste tournée de promotion en Allemagne, en Turquie et aux Pays-Bas du 5 au 13 septembre. La tournée comprenait des réunions et des séminaires de promotion réussis dans les trois pays, auxquels ont participé plus de 210 hommes et femmes d'affaires au total, et des visites à d'importants groupes d'exposition, à savoir Messe Frankfurt, Koelnmesse, Messe Düsseldorf. Des efforts de collaboration ont été bâtis avec des organisations influentes telles que le Cercle d'affaires germano-asiatique, la Chambre de commerce d'Ankara, la Chambre de commerce d'Istanbul, le Conseil des relations économiques étrangères de la Turquie (DEI?K) et le Réseau Europe-Chine pour les événements MICE.

Des études de terrain menées sur des sociétés notables telles que Metro AG et Koopman International afin d'encourager la coopération concrète sur des projets d'exposition ont abouti à des résultats louables.

Lors des réunions avec le milieu des affaires, Chu Shijia a souligné les progrès importants réalisés en matière de coopération globale entre la Chine et les trois pays. Le soutien indéfectible de la direction a porté cette coopération à de nouveaux sommets, au bénéfice significatif des entreprises et des populations. Dans ce contexte, il a invité chaleureusement les entreprises des trois pays à s'approvisionner et à exposer à la Foire de Canton et à tirer pleinement parti de cette plateforme de promotion commerciale efficace. Cela leur fournira une occasion en or de forger de nouveaux partenariats et de découvrir de nouvelles perspectives commerciales.

Dans leur appui retentissant au commerce avec la Chine, les représentants des trois pays ont souligné l'énorme potentiel de collaboration. Ils se sont engagés à organiser des groupes pour participer à l'exposition, en exploitant les opportunités inégalées offertes par la Foire de Canton.

Pour cette 134e édition, la Foire de Canton lance des changements intéressants. La Foire, qui optimise et ajuste certaines zones d'exposition, exhorte tous les acheteurs à planifier leur visite en conséquence. Davantage de détails sont disponibles sur son site officiel avec un rappel à tous les acheteurs étrangers qui souhaitent assister à la Foire en présentiel de se préinscrire à l'avance pour s'assurer une participation en toute tranquillité. La préinscription est désormais disponible via https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536 .

