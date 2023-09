Espace MUNI lance sa nouvelle plateforme habitation MUNI-toit





BROSSARD, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - À la suite de la toute première édition de la Journée Habitation du 14 septembre dernier, Espace MUNI est fier de lancer sa toute nouvelle plateforme habitation pour personnes aînées, MUNI-toit, qui s'adresse aux municipalités. La plateforme habitation s'inscrit dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), et a été réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec.

« L'habitation pour personnes aînées est un enjeu majeur au Québec actuellement. Puisque notre société compte de plus en plus de personnes vieillissantes, il est essentiel de réfléchir, à partir de contextes sociaux, politiques et réglementaires, aux leviers dont Espace MUNI dispose afin d'offrir à cette population l'opportunité de vieillir dans des milieux de vie qui leur conviennent. C'est dans cette optique que la plateforme habitation MUNI-toit s'inscrit. Elle permettra d'informer et d'outiller les municipalités à mieux répondre aux besoins grandissants d'habitation pour personnes aînées dans leur milieu et d'offrir des solutions durables pour leur population » affirme Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente d'Espace MUNI.

La plateforme a été réalisée dans la perspective d'offrir des informations complètes et actuelles sur l'habitation pour personnes aînées et est une version à jour du Cahier d'information et sensibilisation en habitation pour aînés, créé par le Centre de recherche sur le vieillissement et par le Carrefour action municipale et famille (maintenant Espace MUNI). La plateforme a notamment été conçue afin d'aider les municipalités à bien cerner leur rôle concernant les enjeux d'aménagement sur leur territoire, et également d'outiller les municipalités afin qu'elles diversifient leur offre en habitation pour personnes aînées. Les objectifs de la plateforme sont nombreux :

Présenter une diversité de modèles d'habitations pouvant répondre aux besoins des personnes aînées;

Découvrir les rôles que les municipalités peuvent jouer et les retombées dont elles peuvent bénéficier afin de pouvoir passer à l'action dans leur milieu;

Cerner les étapes à suivre et les partenaires potentiels;

Identifier quels leviers financiers les municipalités ont à leur disposition;

Obtenir des outils pratiques et une liste de ressources pour aller plus loin dans la démarche.

MUNI-toit s'adresse seulement aux personnes élues et aux fonctionnaires municipaux, mais également aux partenaires, aux comités de pilotage ou de suivi de démarches Municipalité amie des aînés (MADA), aux organismes communautaires, aux groupes de ressources techniques et même aux personnes aînées et au grand public qui s'intéresse sur le sujet de l'habitation.

La plateforme MUNI-toit est disponible à partir de maintenant au lien suivant : https://munitoit.org/

