PLIDCO lance une nouvelle gamme de raccords compatibles avec l'hydrogène





La Pipe Line Development Company (PLIDCO), le leader dans le domaine des raccords pour la réparation des fuites et l'entretien des pipelines, a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de produits destinés aux pipelines d'hydrogène, en réponse à la transition émergente vers l'hydrogène et vers d'autres sources d'énergie alternatives.

Conçus pour les réparations d'urgence des pipelines terrestres et sous-marins en situation de haute pression, ainsi que pour les applications d'entretien de routine des pipelines, les produits de PLIDCO sont idéaux pour les systèmes de conduites d'hydrogène, de pétrole, de gaz, d'eau, de produits chimiques, de vapeur, de boues et autres. Ses raccords haute pression sont conçus et fabriqués pour répondre aux normes de qualité les plus strictes, conformément aux codes ASME/ANSI et à un programme rigoureux de contrôle de la qualité.

« Le passage à un système énergétique basé sur l'hydrogène gagne du terrain, et nous anticipons une demande grandissante pour des produits d'entretien et de réparation des pipelines répondant aux normes spécifiques requises pour les pipelines à hydrogène », a déclaré Ernie Lackner, directeur des ventes et du marketing de PLIDCO. « Depuis 75 ans, PLIDCO est le fournisseur de confiance pour les raccords et les produits d'entretien de pipelines utilisés dans le monde entier. Face à l'évolution des sources d'énergie et des technologies, PLIDCO continue de proposer des raccords fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins d'un marché en constante évolution. »

PLIDCO dispose de tout un inventaire de raccords compatibles avec les pipelines d'hydrogène, ce qui permet aux clients de colmater les fuites sans avoir à arrêter leurs activités ni à effectuer des soudures dans des environnements terrestres ou sous-marins. Tous ses produits approuvés pour l'hydrogène répondent aux normes de qualité américaines et portent un marquage vert distinctif qui permet de les repérer facilement, contribuant à garantir des réparations impeccables. Pour en savoir plus, contactez un distributeur PLIDCO dans votre région.

La nouvelle gamme de produits pour l'hydrogène est couverte par la garantie limitée de cinq ans de PLIDCO, seule garantie de ce type proposée dans l'industrie des pipelines.

PLIDCO participera à l'exposition et conférence ADIPEC 2023, qui se déroulera du 2 au 5 octobre aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus sur sa gamme de produits compatibles avec l'hydrogène, retrouvez PLIDCO sur le stand 7411 ou consultez sa salle de presse en ligne.

À propos de PLIDCO®

Chef de file dans le domaine des raccords de réparation de pipelines depuis 1949, Pipe Line Development Company (PLIDCO) fidélise sa clientèle en produisant des solutions innovantes qui minimisent les arrêts coûteux et assurent la sécurité des travailleurs. PLIDCO est le fournisseur numéro un pour des produits sûrs et fiables de réparation de fuites et d'entretien des pipelines, et l'entreprise compte à son actif des centaines de milliers de raccords vendus et installés à travers le monde. Ses produits bénéficient de la seule garantie limitée de cinq ans de l'industrie et répondent aux exigences du programme certifié de gestion de la qualité ISO 9001. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.PLIDCO.com.

25 septembre 2023 à 10:05

