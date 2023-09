Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Le gouvernement du Québec investit 20 M$ pour contrer la violence armée à Laval





QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que le gouvernement du Québec octroie une aide financière exceptionnelle de 20 millions de dollars à la Ville de Laval pour l'ajout de 20 ressources policières au sein du Service de police de Laval (SPL). Ce financement, qui est en vigueur jusqu'à la fin de l'année budgétaire 2028-2029, permettra de soutenir le SPL dans sa lutte contre la violence armée, de l'aider à freiner la recrudescence de la criminalité et d'assurer une plus grande présence policière sur le terrain.

Cette aide exceptionnelle, qui prend en considération la réalité particulière du territoire lavallois, provient de l'enveloppe budgétaire de 50 millions de dollars sur cinq ans prévue par le gouvernement du Québec dans le dernier budget afin de poursuivre les efforts pour lutter contre la violence armée.

Cet investissement gouvernemental s'ajoute aux efforts déployés depuis 2019 dans le cadre de la Stratégie Centaure en matière de lutte contre la violence armée.

Citations :

« La lutte contre la violence armée est un enjeu prioritaire en matière de sécurité publique pour notre gouvernement. Nous travaillons avec les villes et les corps policiers pour répondre aux besoins du Québec en matière de prévention, de formation et de répression. Les policiers additionnels que nous ajoutons aujourd'hui permettront de déployer des solutions concrètes pour que la Ville de Laval parvienne à contrer le crime organisé qui existe sur son territoire et à rétablir le sentiment de sécurité de ses citoyens. Mon premier objectif est que chaque Québécoise et Québécois se sente en sécurité où qu'il vive. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'aide financière de notre gouvernement permettra au Service de police de Laval d'assurer une présence policière plus soutenue et le développement continu de pratiques exemplaires. L'objectif est de favoriser un climat de sécurité pour notre population. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Alors que tous les efforts sont déployés pour agir en prévention à Laval, notre municipalité a besoin d'une présence policière accrue pour endiguer la violence armée et assurer un plus grand sentiment de sécurité dans la population. Nous sommes heureux que nos efforts aient porté fruit au cours des dernières années et nous poursuivons le travail. Aujourd'hui, nous saluons l'annonce du gouvernement du Québec, qui nous permettra d'augmenter les effectifs policiers et de continuer à protéger nos citoyens et citoyennes. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Cet investissement est un moment marquant pour notre Service de police et nous permet de renforcer notre capacité à lutter contre la criminalité évolutive et la violence urbaine sur le territoire lavallois. La croissance et le développement de la ville représentent un grand défi pour notre organisation policière, qui doit faire preuve d'innovation et d'agilité pour continuer d'offrir activement une réponse rapide, adaptée et de proximité à nos citoyens. Nos policiers et employés civils sont dévoués et effectuent un travail essentiel à notre collectivité. Nous devons leur offrir les moyens de poursuivre sur cette lancée afin que tous ensemble, nous puissions répondre aux besoins grandissants de nos citoyens et faire face à l'avenir. L'investissement annoncé aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. »

Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

Faits saillants :

Plusieurs mesures de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, CENTAURE, pour laquelle plus de 246,7 millions de dollars ont été investis jusqu'à présent, appuient les efforts de la Ville de Laval et de son service de police en matière de prévention, de répression de la violence armée et de développement des connaissances et des compétences.

et de son service de police en matière de prévention, de répression de la violence armée et de développement des connaissances et des compétences. Le gouvernement du Québec soutient activement le SPL : La présente annonce fait état de la signature d'une entente intervenue entre le MSP et le SPL à hauteur de 20 millions de dollars pour l'ajout de 20 ressources supplémentaires, en vigueur de 2023-2024 à 2028-2029;



Dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FPBS), un montant de 4 609 488 $ sur quatre ans est versé à la Ville de Laval jusqu'en 2025-2026. Ce fonds a pour objectif de permettre aux grandes municipalités du Québec d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans concertés en sécurité urbaine et en prévention de la criminalité;



Depuis 2021, le MSP finance 50 % de 10 ressources pour l'Escouade du crime organisé. Cela correspond à une subvention de 1 200 000 $ en 2023-2024;



Dans le cadre du Programme de soutien à l'innovation et au développement de pratiques exemplaires en matière policière, le MSP octroie une subvention de 153 650 $ en 2023-2024 pour la conception d'une formation sur le profilage racial et social adaptée à la population lavalloise.



