Supermicro présente un nouveau système RAN ouvert tout-en-un optimisé pour les centres de données en périphérie des télécoms avec Intel vRAN Boost intégré

La gamme élargie de serveurs Edge permet d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique pour les charges de travail de l'Open RAN et de l'Edge intelligent

SAN JOSE, Californie et LAS VEGAS, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI), fabricant de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce l'élargissement de son portefeuille de serveurs conçus spécialement pour les charges de travail Edge AI et Telco. Le nouveau serveur Supermicro X13 Edge, le SYS-211E-FRN13P, constitue un serveur évolutif et intégré à unité distribuée (DU) commercialisé sur étagère (COTS). La technologie Open RAN virtualisée ayant atteint un niveau de maturité tel qu'elle a fait ses preuves, les entreprises recherchent des solutions leur permettant d'optimiser les déploiements et de réduire les coûts. Cette solution implique de mettre l'accent sur des attributs tels que le coût, la consommation d'énergie, la taille et le poids, ainsi que l'évolutivité.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer des serveurs tout-en-un pour la prochaine génération de déploiements telco et edge pour les environnements vRAN et 5G privés », a déclaré Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Notre gamme d'offres telco permet un déploiement plus rationalisé à l'échelle, ce qui élargira l'utilisation de ces nouvelles technologies pour fournir des réseaux de communication plus efficaces et plus fiables à l'échelle ».

La dernière plate-forme de pointe de Supermicro est spécialement conçue pour répondre à ces exigences. Basée sur des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération avec Intel vRAN Boost, elle dispose d'une accélération vRAN entièrement intégrée qui élimine le besoin d'une carte d'accélération externe, réduisant ainsi considérablement les besoins en énergie et la complexité du système. Le système est également doté d'une interface réseau intégrée et de 12 ports SFP25G, ce qui élimine le besoin de cartes d'extension et de câbles d'interruption, d'un support de synchronisation entièrement intégré avec huit heures de temps de maintien et d'un design compact et durable. Les systèmes SYS-211E de Supermicro constituent un serveur entièrement intégré, optimisé en termes de coût, de taille et de consommation d'énergie, capable de gérer d'importants volumes de trafic à la périphérie dans de multiples configurations de sites cellulaires, y compris des flux MIMO massifs.

En outre, Supermicro lance une version à 4 noeuds du SuperEdge, un serveur périphérique polyvalent conçu pour gérer une série de charges de travail exigeantes sur des sites de réseau distants. Chacun des quatre noeuds de ce serveur rackable 2U est équipé d'un processeur monosocket Intel Xeon Scalable de 4ème génération et fonctionne indépendamment des autres noeuds. Cela permet au système d'exécuter plusieurs charges de travail en parallèle, chacune avec des ressources dédiées. Le Supermicro SYS-211TP offre deux emplacements PCIe 5.0 x16 FHHL par noeud, ce qui permet d'optimiser chaque noeud individuel à l'aide de cartes additionnelles pour répondre à ses charges de travail spécifiques, y compris l'exécution en tant que DU ou unité centralisée (CU) dans les réseaux RAN, MEC et les charges de travail de périphérie d'entreprise.

« Supermicro continue de mettre sur le marché les technologies les plus récentes dans ses solutions pour le RAN virtualisé et les charges de travail intelligentes à la périphérie », a déclaré Cristina Rodriguez, vice-présidente et directrice générale de la division Wireless Access Network d'Intel. « En utilisant notre large portefeuille de technologies, y compris les nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération et les GPU Data Center, Supermicro peut offrir des conceptions de serveurs innovantes qui fournissent à l'industrie des plates-formes puissantes et hautement optimisées pour une gamme de cas d'utilisation à la périphérie ».

Supermicro propose de nouveaux systèmes compacts pour les déploiements à distance en dehors des centres de données, utilisant la dernière génération de processeurs Intel. Parmi ces systèmes, on trouve le mini-tour SYS-521AD-TN2, le E102-13R et le E302-12A. Le SYS-521AD et le E102-13R sont tous deux basés sur des processeurs Intel Core de 13ème génération. Le SYS-521AD mini-tour est optimisé pour le traitement vidéo, le streaming et le stockage et peut être utilisé comme serveur de périphérie pour les petites et moyennes entreprises. Le E102 comprend jusqu'à 16 coeurs, 64 Go de mémoire et une série de ports et d'emplacements d'extension dans un mini format 1U intégré, idéal pour les charges de travail d'inferencing AI, de vente au détail et de signalisation. Le E302, doté du dernier processeur Intel Atom C5000 dans un design compact sans ventilateur, offre des performances rentables aux sites distants dans un facteur de forme durable et silencieux.

Les nouveaux systèmes de Supermicro pour les charges de travail en périphérie ont en commun de mettre l'accent sur la prise en charge des accélérateurs GPU et de l'inférence IA. Un nombre croissant de ces systèmes sont compatibles avec des accélérateurs, notamment les NVIDIA A100, L40, L40S, L4, A2 et T1000, l'Intel Data Center GPU Flex 140 et l'Intel Data Center GPU Flex 170, et même des accélérateurs spécialisés tels que le processeur Hailo-8tm AI. Cette flexibilité permet aux clients d'utiliser des systèmes Supermicro optimisés pour les applications à la périphérie intelligente afin de répondre aux exigences spécifiques de leurs charges de travail, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats et de minimiser la latence.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en proposant des produits avancés de carte mère, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

