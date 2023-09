Seoul Semiconductor présente des LED pour les écrans des véhicules du futur au SID Symposium aux États-Unis





Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890), une société mondiale de semi-conducteurs optiques, participera au Symposium 2023 sur les écrans et interfaces de véhicules, organisé par la Society of Information Display (SID), qui se tiendra à Détroit, aux États-Unis, les 26 et 27 septembre. Lors de cet événement, l'entreprise exposera ses produits LED conçus pour les écrans des véhicules du futur.

Cette exposition donnera aux visiteurs l'occasion de découvrir les technologies LED innovantes de Seoul Semiconductor pour les futurs écrans embarqués, tels que les produits « 1515 », « Mini LED » pour la gradation locale, et microLED « WICOP Pixel », alignés sur l'évolution des écrans automobiles qui augmentent en taille et en résolution.

« 1515 », une LED ultra-petite pour la gradation locale

Seoul Semiconductor présentera son « 1515 », un produit LED ultra-petit optimisé pour la gradation locale à réseau complet, qui divise le rétroéclairage LED en plusieurs zones pouvant être contrôlées indépendamment. 1515 offre un écran à haute luminosité avec de superbes rapports de contraste, car il peut contrôler l'intensité lumineuse à un niveau très fin grâce à sa petite taille et à ses excellentes performances.

« Mini-LED » avec une résolution ultra-haute et une visibilité maximale

Seoul Semiconductor présentera également Mini-LED, un produit issu de sa technologie avancée de rétroéclairage. Sa puce de rétroéclairage a été réduite à moins d'un dixième de la taille habituelle et montée en grande quantité sur un écran de véhicule, ce qui permet un contrôle délicat de la luminosité, un rapport de contraste élevé et une reproduction fidèle des couleurs. La visibilité a également été maximisée en tenant compte de la luminosité de l'environnement automobile.

La première technologie RVB à puce individuelle au monde, l'écran MicroLED « WICOP Pixel »

Seoul Semiconductor exposera également son écran MicroLED WICOP Pixel. WICOP Pixel est la première technologie monopuce couleur au monde qui empile verticalement trois LED de couleur (RVB). Cette technologie permet aux LED RVB d'émettre de la lumière comme s'il s'agissait d'un seul pixel, ce qui permet non seulement une représentation uniforme des couleurs, mais aussi la reproduction d'une large gamme de nuances de noir, trois fois supérieure aux dispositifs microLED existants.

Michel Zwanenburg, vice-président exécutif du groupe de vente informatique de Seoul Semiconductor, déclare : « Nous continuerons à développer et à fournir des produits LED pour les futures automobiles qui répondent à la demande de nos clients en cette période très excitante pour les écrans automobiles. »

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième fabricant mondial de LED au monde, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 18 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en masse des solutions LED innovantes pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques, tels que des téléphones portables, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que dans le domaine UV. Les premiers produits de développement et de production de masse au monde de Seoul deviennent la norme de l'industrie des LED et dominent le marché mondial avec une LED sans encapsulation, WICOP ; une LED à courant alternatif haute tension, Acrich ; une LED avec une puissance 10 fois supérieure à celle d'une LED conventionnelle, nPola ; une technologie LED ultraviolette de pointe, Violeds ; une technologie d'émission de lumière dans toutes les directions, LED à filament ; une LED à spectre solaire naturel, SunLike ; et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en, YouTube, LinkedIn.

