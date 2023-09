La Fondation La Baie d'Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack annoncent le nom des premiers récipiendaires de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures





TORONTO , le 25 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation La Baie d'Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack sont heureux d'annoncer le nom des premiers récipiendaires de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures. Cette annonce survient juste avant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et le premier anniversaire de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures. Le Fonds des couvertures a été lancé le 30 septembre 2022 avec un investissement initial de 1 million de dollars de la Fondation La Baie d'Hudson, qui s'est aussi engagée à y verser le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC.

Voici les récipiendaires de la première ronde de sélection de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures :

Intro to Inuit Culture , un événement présenté par la bibliothèque publique Lincoln Pelham en partenariat avec l'Urban Inuit Identity Project ( Beamsville, Ontario )





, un événement présenté par la bibliothèque publique en partenariat avec l'Urban Inuit Identity Project ( ) Revitalizing Métis Craft Techniques , une série d'ateliers communautaires animés par l'association métisse de Kelowna ( Kelowna , Colombie-Britannique)





, une série d'ateliers communautaires animés par l'association métisse de ( , Colombie-Britannique) Mamwatoskewak - They work together , un événement et une cérémonie communautaires organisés par l'Edson Friendship Centre ( Edson, Alberta )





, un événement et une cérémonie communautaires organisés par l'Edson Friendship Centre ( ) Elmastukwek Mawio'mi , un événement du comité d'urbanisme Elmastawek Mawio'mi et de la fondation Mi'kmaw Cultural Foundation ( Corner Brook , Terre-Neuve-et- Labrador )





, un événement du comité d'urbanisme Elmastawek Mawio'mi et de la fondation Mi'kmaw Cultural Foundation ( , Terre-Neuve-et- ) Programme jeunesse Ekinoomaaged , une initiative de Naagan, by Chef Zach Keeshig ( Owen Sound, Ontario )





, une initiative de Naagan, by Chef ( ) Bawaajgun a vision/dream: Restoring Balance , une prestation artistique de Friday Creeations ( Bear Island , Ontario )





, une prestation artistique de Friday Creeations ( , ) Solstice Film , une série présentée par le festival du film autochtone de Winnipeg ( Winnipeg, Manitoba )





, une série présentée par le festival du film autochtone de ( ) Indigenous Athletics Program, un programme sportif offert par l'école Don Bosco ( Calgary, Alberta )

Pour en savoir plus sur les récipiendaires des subventions, visitez le https://downiewenjack.ca/the-blanket-fund/action/recipients/

Le Fonds des couvertures soutient les initiatives, les organisations et les peuples autochtones du Canada grâce à deux programmes distincts. Les récipiendaires du Fonds des couvertures annoncés aujourd'hui recevront la subvention du plan d'action pour la réconciliation. La subvention du plan d'action pour la réconciliation soutient les activités, les événements et les initiatives communautaires visant la réconciliation et contribuant à la revitalisation culturelle; à l'avancement de la culture, des langues et des coutumes autochtones; à l'amélioration des communications entre les peuples autochtones et non autochtones; et au développement d'autres mesures locales qui permettront d'en arriver à la réconciliation. Les montants versés varient entre 1 500 $ et 15 000 $.

« Nous sommes heureux d'annoncer le nom des premiers récipiendaires de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures », a déclaré Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack. « Chacun de ces projets nous rapproche de la réconciliation en soutenant les Autochtones et leurs communautés. Les programmes et les événements culturels favorisent la fierté culturelle, renforcent la compréhension entre les communautés et permettent la rencontre entre les peuples autochtones et non autochtones. Miigwetch, marsii pour le travail essentiel que vous effectuez dans vos communautés. »

« Quand nous avons lancé Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures en partenariat avec le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, nous avions un objectif double : au lieu de prendre une seule mesure dont les effets seraient uniques, nous voulions favoriser la réconciliation de façon continue et soutenir des initiatives locales pensées pour la communauté et approuvées par celle-ci », a expliqué Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Je veux rappeler l'importance du travail effectué par ces récipiendaires et remercier le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack qui nous aide à soutenir ces programmes de premier plan par l'entremise du Fonds des couvertures. »

Pour en savoir plus, notamment sur la soumission de candidatures, les échéances et l'admissibilité, veuillez consulter https://downiewenjack.ca/fr/the-blanket-fund/.

