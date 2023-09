Air Canada fait l'acquisition de 18 appareils 787-10 de Boeing dans le cadre du renouvellement en cours de son parc aérien et de ses efforts pour atteindre l'efficience énergétique





La commande ferme de 18 appareils s'accompagne de la possibilité d'ajouter 12 unités; la première livraison est prévue pour la fin de 2025

Les appareils proposeront un nouvel aménagement cabine dernier cri

Une commande de deux avions-cargos 777 de Boeing est convertie en commande d'avions de passagers

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir passé une commande ferme de 18 appareils 787-10 auprès de Boeing. La livraison des nouveaux appareils devrait commencer au 4e trimestre 2025, et les dernières unités devraient être livrées au 1er trimestre 2027. Ces appareils remplaceront des gros-porteurs plus anciens et moins écoénergétiques qui font actuellement partie du parc aérien d'Air Canada. L'entente prévoit également la possibilité d'ajouter 12 autres appareils 787-10 de Boeing, ce qui ouvre la voie à de la croissance et offre la latitude nécessaire pour répondre à la demande future des clients.

« Air Canada a fait une priorité absolue de l'investissement dans l'expérience passager, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre expérience montre que les clients aiment beaucoup voyager à bord de l'appareil 787 Dreamliner de Boeing. Nous sommes donc ravis de pouvoir leur offrir une version plus spacieuse de cet avion populaire, qui proposera également un nouvel aménagement cabine dernier cri. Par son rendement écoénergétique élevé, le 787 nous permettra à la fois de réaliser des économies opérationnelles et de progresser vers nos objectifs de durabilité en termes de réduction des émissions. »

Actuellement, Air Canada exploite une flotte d'appareils 787 Dreamliner composée de 30 appareils 787-9 et de 8 appareils 787-8. À cela s'ajoute la livraison prévue de 2 autres 787-9 issus d'une commande précédente. Pouvant transporter plus de 330 passagers selon la configuration de la cabine et offrant 175 mètres cubes (6 187 pieds cubes) pour le fret, le 787-10 est le modèle le plus spacieux des appareils 787 Dreamliner. En plus d'offrir un confort exceptionnel aux passagers grâce à des systèmes améliorés de régulation de la pression et de contrôle de l'humidité dans la cabine, cet appareil est doté de hublots avec gradateur électronique, qui sont d'une dimension inégalée parmi les avions commerciaux. Selon Boeing, le 787-10 produit jusqu'à 25 pour cent moins d'émissions par siège que son prédécesseur.

Renouvellement du parc aérien

L'acquisition de ces nouveaux appareils s'inscrit dans le cadre d'un programme en cours de renouvellement du parc aérien d'Air Canada : tout en continuant de prendre livraison du nouvel A220 d'Airbus, la Société prévoit aussi faire l'acquisition de 28 appareils à distance franchissable accrue (ou XLR, extra-long range) de la gamme A321neo d'Airbus, également à compter de 2025. En outre, Air Canada a précédemment annoncé la conclusion d'un contrat d'achat de 30 appareils hybrides électriques ES-30 en cours de développement par la société suédoise Heart Aerospace. Ces avions devraient entrer en service en 2028.

La commande de 787-10 de Boeing annoncée aujourd'hui remplace le contrat d'achat précédemment annoncé de deux avions-cargos 777 de Boeing dont Air Canada ne prendra pas livraison. Actuellement, Air Canada compte environ 240 appareils répartis dans son parc aérien principal et celui d'Air Canada Rouge.

