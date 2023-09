/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Bruit du REM en opération : Présentation technique/





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - CDPQ Infra convie les représentants des médias à une présentation technique afin de faire le point sur les résultats du travail d'analyse effectué par des experts en acoustique sur le tronçon du REM en opération, ainsi que sur les mesures d'atténuation qui seront déployées pour répondre à la situation en cours dans le secteur de Griffintown, Pointe-Saint-Charles et L'Ile-des-Soeurs.

Cette mise à jour s'effectuera en compagnie de Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, de Philippe Batani, Premier vice-président, Affaires publiques, Communications et Stratégie de CDPQ Infra, Elizabeth Boivin, directrice, Environnement, de CDPQ Infra, et Jean-Luc Wojtowicki, Chef de projet Acoustique & Vibrations, chez SYSTRA.

Date : 25 septembre 2023 Heure : 11h00 Adresse : Caisse de dépôt et placement du Québec 1000 Place Jean-Paul-Riopelle Montréal, Québec

H2Z 2B3 (Salle B1.01)

Déroulement sommaire :

11h00 : Début de la conférence de presse

(En présentiel et en virtuel - voir ci-bas)

(En présentiel et en virtuel - voir ci-bas) 11h35 : Période de questions

12h15 : Fin de la conférence

La présentation sera aussi diffusée sur la plateforme Digicast. Pour participer à cette conférence de presse en présentiel ou en virtuel, vous devez vous accréditer au préalable aux coordonnées inscrites ci-bas en précisant votre mode de participation

Une trousse média contenant un communiqué de presse, la présentation ainsi que le rapport sera envoyée aux médias assistant à la conférence.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

25 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :