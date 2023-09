TOYS"R"US CANADA DÉVOILE SA LISTE DE JOUETS WOW POUR LA SAISON DES FÊTES 2023





Des jouets qui ne manqueront pas d'éveiller l'imagination et de faire vivre des moments inoubliables pendant les fêtes de fin d'année.

TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le détaillant canadien spécialisé dans les jouets et les articles pour bébés, Toys"R"Us Canada, a dévoilé la liste des meilleurs jouets de la saison. La sélection comprend 13 des cadeaux les plus recherchés par les enfants et leurs proches.

La liste de Jouets wow 2023 comprend des articles clés exclusifs qui ne sont disponibles que chez Toys"R"Us : Le train de marchandises LEGO® City, l'ensemble Chariot roulant Crèmes glacées de Minnie Mouse Disney Junior et la voiture téléguidée ADDO XCELER8 Lamborghini Sián Roadster à échelle 1:12.

Du 28 septembre au 24 décembre 2023, ces 13 jouets AINSI QUE la liste élargie de jouets wow* (recherchez le logo « Jouet wow! ») seront admissibles à une égalisation de prix afin que les Canadiens puissent avoir l'esprit tranquille en réalisant des économies tout au long de la saison.

« Notre équipe a dressé une liste remarquable de jouets qui figureront sur la liste de souhaits de chacun cette année, a déclaré Nick Muriella, vice-président du marchandisage et de la chaîne d'approvisionnement. Il y en a pour tous les goûts avec des marques comme Hot Wheels, LEGO®, Barbie et bien d'autres encore! Nous égalons le prix des 13 articles de la liste de Jouets wow, ainsi que de la liste élargie de jouets qui comprend des centaines d'articles, et ce jusqu'à la fin de l'année. Nos clients pourront profiter d'offres incontournables tout au long de la saison et de primes avec achat sur les articles les plus populaires - alors le rapport qualité-prix est imbattable! »

Pendant la saison des fêtes cette année, Toys"R"Us Canada encourage les personnes qui cherchent des cadeaux à offrir, les parents et les familles partout au pays à se simplifier la tâche. Le détaillant de jouets et d'articles pour bébés veut que les Canadiens se sentent à l'aise lors de leurs achats de cadeaux afin de pouvoir se consacrer à ce qui compte le plus - passer du temps ensemble.



La liste de Jouets wow de 2023 a été dressée pour inspirer des moments de jeu en famille qui créeront des souvenirs impérissables. Qu'il s'agisse de cuisiner ensemble avec le coffret Le p'tit resto Play-Doh Kitchen Creations, ou de sauver la ville avec l'ensemble PAW Patrol Lookout Tower, la liste des meilleurs jouets propose des cadeaux pour tous les âges qui s'étendent à toutes les catégories, laissant libre cours à l'imagination.

Commencez à créer des souvenirs avec la liste de Jouets wow 2023 et Toys"R"Us Canada!

Ensemble Chariot roulant Crèmes glacées de Minnie Mouse - EXCLUSIF À TOYS"R"US

Ensemble PAW Patrol Lookout Tower

Coffret Le p'tit resto Play-Doh Kitchen Creations

Fourgon de livraison de pizza Tortues Ninja

Le train de marchandises LEGO® City - EXCLUSIF À TOYS"R"US

Ensemble de 4 foudroyeurs X-Shot Skins

Paquet multiple Make It Mini Food

Maison de rêve Barbie

Transporteur Hot Wheels City Ultimate

Animal interactif numérique Bitzee

Ensemble de démarrage Tonies

Magic Mixlings Pixlings

Voiture téléguidée XCELER8 Lamborghini Sián Roadster à échelle 1:12 - EXCLUSIVE À TOYS"R"US

Puisez votre inspiration pour offrir des cadeaux en vous basant sur les OBSESSIONS des enfants - leurs personnages, activités, passe-temps et émissions préférés, et bien d'autres choses encore!

Préscolaires

Poupées et ensembles de jeu

Coffrets et blocs de construction

Jouets pour adulescents

Figurines articulées et jouets pour collectionneurs

Voitures et camions

Livres

Arts et bricolages

Casse-têtes

Jeux de société

Peluches et animaux de compagnie

Jouets éducatifs

Jouets de science et de découverte

Jouets de combat

Foudroyeurs

Jouets actifs et de plein air

Restez à l'affût des activités de Toys"R"Us Canada en suivant les pages de l'entreprise sur TikTok , Facebook et Instagram.

*Comprend tous les articles répertoriés avec lien direct ci-dessus, certaines exclusions s'appliquent.

À propos de Toys"R"Us Canada ltée (« Toys"R"Us Canada »)

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. L'entreprise répand le bonheur dans ses 105 magasins au Canada et par l'intermédiaire de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à chaque étape de leur vie, qu'il s'agisse d'articles pour la maison par le biais de sa nouvelle enseigne rooms + spaces, des articles essentiels pour les bébés, de l'apprentissage ou du jeu. Proposant une large gamme de marques, de produits exclusifs, de programmes innovants et de partenariats uniques, Toys"R"Us Canada s'engage à créer une destination axée sur l'expérience pour toute la famille, offrant une expérience amusante et mémorable en magasin pour les enfants et leurs parents. L'entreprise s'efforce également de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités au moyen d'initiatives de bienfaisance qui soutiennent les enfants dans le besoin et leur famille. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

SOURCE Toys "R" Us (Canada) Ltd.

25 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :