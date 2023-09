Deep Sky et Mission Zero Technologies s'associent pour déployer au Canada une technologie de captage du dioxyde de carbone dans l'air





MONTRÉAL, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé à Montréal et Mission Zero Technologies (MZT), un pionnier de la technologie de captage du dioxyde de carbone dans l'air à haute efficacité s'associent pour déployer des installations de captage du dioxyde de carbone dans l'air. Les partenaires commenceront avec une démonstration de la technologie grâce à un prototype, qui permettra de capturer 250 tonnes de CO? par an, dans le but de construire des installations commerciales qui capturent entre cent mille et un million de tonnes de CO? par an.

En tant que première entreprise d'élimination du carbone à l'échelle du gigatonne, Deep Sky se munira d'un système de captage de dioxyde de carbone dans l'air de MZT dans le cadre de son installation pilote nommée Alpha Lab. Le prototype de MZT sera installé au Québec en 2024 pour bénéficier des vastes réserves d'énergie hydroélectrique renouvelable de la région.

Le partenariat a comme objectif de valider la technologie en vue d'un déploiement commercial au Canada, pour permettre à Deep Sky de faire de celui-ci un centre mondial de premier plan en matière d'élimination du carbone. Cette usine pilote fait suite à des démonstrations réussies de MZT à Londres dans le cadre de projets et de travaux de recherche et de développement. La même technologie sera également mise en oeuvre sur deux sites britanniques dans le courant de l'année pour la production de carburants synthétiques pour l'aviation et de matériaux de construction.

Le procédé de captage de dioxyde de carbone dans l'air de MZT produit du CO2 de haute qualité et est entièrement alimenté par l'électricité. Sa technologie de séparation électrochimique dynamique du CO? permet une intégration efficace avec des sources d'électricité renouvelables à charge variable. Le processus exploite des technologies existantes, mises à l'échelle et au point, telles que les tours de refroidissement et la purification électrochimique de l'eau. Comme ce processus d'électrodialyse ne nécessite pas de chaleur, il contribue à réduire la consommation totale d'énergie.

«?Grâce à son évolution à grande échelle, Deep Sky rassemble les meilleurs fournisseurs de technologies de captage du dioxyde de carbone dans l'air au monde?», a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. «?Mission Zero Technologies est un pionnier, établissant une technologie de captage du dioxyde de carbone dans l'air modulaire qui devrait réduire à la fois la consommation d'énergie et les coûts. Avec l'ajout de MZT dans notre laboratoire Alpha au Canada, l'élimination du carbone à l'échelle commerciale est à portée de main.

«?Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi visionnaire?», a déclaré Dr. Nicholas Chadwick, PDG de Mission Zero Technologies. «?Deep Sky reconnaît le caractère primordial du captage du dioxyde de carbone dans l'air pour l'élimination du carbone à grande échelle. Notre partenariat consolidera le statut du Canada en tant que futur lieu d'implantation de projets de captage du dioxyde de carbone dans l'air de plusieurs mégatonnes et permettra à notre propre industrie de mieux comprendre le fonctionnement du captage du dioxyde de carbone dans l'air dans des climats et des zones géographiques variés.?»

Le captage du dioxyde de carbone dans l'air est une technologie à émissions négatives qui permet de récupérer le carbone atmosphérique afin de l'utiliser ou de le stocker. Il s'agit d'une technologie reconnue au niveau mondial et identifiée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) comme essentielle pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Cette technologie peut également remplacer les combustibles fossiles en tant que source de carbone pour l'industrie, générant ainsi une valeur environnementale et économique à la fois.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com.

À propos de Mission Zero Technologies

Basée à Londres, au Royaume-Uni, Mission Zero Technologies révolutionne le marché du carbone afin d'assurer la prospérité de la planète. Depuis 2020, l'équipe a rapidement mis au point une technologie de captage du dioxyde de carbone dans l'air à haut rendement pour éliminer les émissions de CO2 accumulées dans l'atmosphère, n'importe où et à n'importe quelle échelle. Soutenue par Breakthrough Energy Ventures, la plus importante société de capital-risque au monde dans le domaine du climat, ainsi que par la Fondation XPRIZE, Anglo American, Stripe et le gouvernement britannique, Mission Zero est rapidement passée du laboratoire au pilote et livrera sa première usine commerciale au quatrième trimestre 2023. Suivez leur mission sur www.missionzero.tech.

