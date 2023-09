Adulée par les stars coréennes, la marque DINT ouvre un magasin éphémère à Paris





Un magasin éphémère ouvre ses portes dans le Marais, en France, à l'occasion de la Paris Fashion Week

SÉOUL, Corée du Sud, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dint, une marque de K-fashion (mode coréenne) féminine appréciée des stars coréennes, a annoncé qu'elle ouvrira son premier magasin éphémère à Paris, en France, du 21 septembre au 3 octobre durant la Paris Fashion Week PE24.

Dint présentera sa nouvelle collection AH2023 au rez-de-chaussée du magasin, en se concentrant spécifiquement sur ses derniers accessoires matelassés pour 2023, disponibles dans des couleurs distinctives. Au sous-sol, Dint exposera sa marque de robes haut de gamme Kellyshin et ses produits labellisés « Made By Dint ».

Le magasin éphémère du Marais, en France, qui sera présent du 21 septembre au 3 octobre, proposera également des articles en édition spéciale exclusifs à la boutique. Cela comprend des popsockets pour smartphone, des foulards et des t-shirts en plus de la collection AH2023. En outre, l'événement offrira une expérience d'essai de tissu, permettant aux visiteurs de dessiner ou d'écrire leurs noms et messages sur les articles exclusifs de DINT.

Le magasin mettra en vedette le produit principal de la collection AH de DINT, une veste matelassée à la silhouette chic, dotée d'épaulettes et d'une ceinture dans le dos pour plus de confort. Ces éléments assurent un port confortable sans nuire à l'identité luxueuse et élégante de DINT. De plus, le vêtement est doté d'une ceinture amovible et orné d'une caricature unique dessinée à la main par la designeuse Yujin Choi. La veste est garnie avec une combinaison de duvet de canard et de polyéthylène, ce qui améliore sa durabilité et sa conservation de la chaleur.

DINT proposera des articles spéciaux en quantité limitée aux clients qui visiteront son magasin éphémère. Ils pourront recevoir un popsocket pour smartphone en suivant le compte Instagram international (@dintglobal_official) ou en s'inscrivant sur le site officiel international de DINT (fr.dint.co.kr). Le popsocket offert est orné d'un design caricatural distinctif créé par Yujin Choi, la designeuse de DINT. En outre, DINT offrira un foulard aux personnes qui mentionneront le compte international de DINT dans leur story Instagram. Ces foulards sont disponibles dans une variété de couleurs exquises et sont eux aussi ornés de caricatures réalisées par Yujin Choi. En guise de point fort de cet événement, les personnes qui reposteront une publication Instagram du compte international de DINT recevront un t-shirt en édition limitée fabriqué par DINT. Ce T-shirt possède un design exclusif doté d'épaulettes, une caractéristique distinctive des articles DINT, ainsi qu'un message indiquant l'emplacement du magasin éphémère, ce qui en fait un objet de collection mémorable.

L'un des dirigeants de DINT a mentionné que « chaque année, nous recrutons des influenceurs ou des mannequins qui assistent en personne à la Fashion Week pour présenter les véritables looks du défilé. Cette année, nous avons décidé d'ouvrir notre premier magasin éphémère à Paris », avant d'ajouter que « nous allons y dévoiler notre nouvelle collection AH2023, alors restez à l'écoute ! »

Dint organisera également une fête avec des influenceurs locaux à Paris pendant deux jours, de 17h à 20h, les 22 et 29 septembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219970/image.jpg

25 septembre 2023 à 05:48

